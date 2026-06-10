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Já está disponível a primeira versão do Euro-Office

· Notícias 11 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. padawan says:
    10 de Junho de 2026 às 12:29

    Se o principal objetivo do Euro-Office é promover a soberania digital europeia, por que optar por um fork do ONLYOFFICE em vez de desenvolver uma suíte de escritório totalmente nova e exclusiva?

    A dependência de uma base de código criada por outro projeto não acaba por limitar essa independência? Compreendo as vantagens de aproveitar uma solução já madura, mas gostaria de entender melhor quais foram as razões técnicas e estratégicas que levaram à escolha de um fork em vez de uma implementação desenvolvida de raiz.

    Além disso, que vantagens concretas oferece atualmente o Euro-Office em relação ao ONLYOFFICE, para além da questão da soberania digital e da governação do projeto?

    Responder
    • Joao Ricardo says:
      10 de Junho de 2026 às 13:02

      E muito facil de responder a isso. De raiz so estaria pronto la para 2030, este está pronto já e com o Trump no governo e melhor prevenir que remediar! Alem do mais qual o problema de usar um fork do onlyoffice? O macos tb é um fork do linux e todos os linux users odiam a Apple e no entanto usam o mesmo SO mas sem a optimizacao e o polimento da apple.

      Responder
      • Moises says:
        10 de Junho de 2026 às 14:20

        Só para clarificar, MacOS NÃO É FORK de Linux, Mac é a continuação do desenvolvimento de DarwinOS, baseado em parte por elementos BSD, Mach e XNU

        Responder
      • Zé Fonseca A. says:
        10 de Junho de 2026 às 14:30

        O macOS é um fork do Linux? Lol.. essa foi priceless, tens de me dizer de qual distro, qual é que usa o mesmo packaging e filesystem?
        Além de falarem sem saberem falam sem pensarem

        Responder
    • Jose says:
      10 de Junho de 2026 às 14:27

      O OnlyOffice é de origem russa. Foi revisto, limpo de códigos escritos em russo e renomeado de Euro-Office.

      Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      10 de Junho de 2026 às 14:28

      A Microsoft mantém 3000 devs só para manterem a suite do office que é a mais madura e com mais funcionalidade há longos anos, isso seriam 200 milhões só em staff, a soberania digital é uma mera bandeira política, nunca terá nenhuma praticidade porque o compromisso da Europa nunca será sério

      Responder
    • Lisa says:
      10 de Junho de 2026 às 14:32

      Porque é mais fácil e barato roubar o que já está feito e depois faz-se um brilharete para os mais desatentos, isto tudo por apenas por uns trocos. Claro que isto é um absurdo se a ideia é ser open-source deviam participar diretamente e contribuir num dos maiores projetos já existentes como o Libreoffice (já que disseram que não foi possível com o Onlyoffice “a colaboração aberta com a OnlyOffice não foi possível”, dúvido que seja verdade mas isso não conta para nada.) ou então fazer tudo do zero que ia ser incrívelmente dispendioso e demorar muito mais tempo mas aí já lhe podiam chamar o que quisessem e tinha outro tipo de valor. Por enquanto é apenas um pseudo”Euro-Office” soberania digital europeia sim mas façam-no como deve ser, só depois pensarei em instalar o software até lá Libreoffice chega e sobra para o que preciso.

      Responder
  2. Filipe Nunes says:
    10 de Junho de 2026 às 14:40

    quando sai para instalar para o comum dos mortais «, um simples exe. ou .deb conforme o caso? Desta forma do github é caso impossivel

    Responder
  3. iFernando says:
    10 de Junho de 2026 às 14:40

    Fiquei baralhado porque no site do Office.eu ainda não está disponível.!?
    E é uma office suit muito completa que inclui mail.eu calendar.eu drive.eu talk.eu e outros.

    Responder
  4. Random says:
    10 de Junho de 2026 às 15:06

    mema cena

    Responder

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