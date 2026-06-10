Já está disponível a primeira versão do Euro-Office
O Euro-Office, uma suíte de produtividade open source desenvolvida por um consórcio de empresas e organizações europeias, lançou a sua primeira versão estável e pretende posicionar-se como uma alternativa ao Microsoft 365 e ao Google Workspace.
A nova plataforma permite criar e editar documentos, folhas de cálculo e apresentações diretamente no navegador, suportando também colaboração em tempo real entre vários utilizadores. Entre os formatos compatíveis estão os populares DOCX, XLSX e PPTX, bem como os formatos abertos ODT, ODS e ODP.
Projeto europeu focado na independência tecnológica
O Euro-Office nasceu de uma iniciativa liderada por várias organizações europeias, entre as quais a Nextcloud, a IONOS, a OpenProject e a XWiki. O objetivo passa por oferecer uma solução totalmente controlada na Europa, reduzindo a dependência de serviços tecnológicos norte-americanos.
Segundo os responsáveis pelo projeto, a plataforma foi concebida para responder às necessidades de governos, instituições públicas, escolas e empresas que procuram maior controlo sobre os seus dados e infraestruturas digitais.
Euro-Office é compatível com Microsoft Office
Uma das grandes apostas do Euro-Office é a compatibilidade com os formatos utilizados pelo Microsoft Office. Além disso, a suíte integra funcionalidades de edição colaborativa e pode ser incorporada em plataformas como o Nextcloud Hub, sistemas de gestão documental ou aplicações empresariais.
A versão 1.0 está disponível inicialmente como solução baseada na web, sendo esperado que futuras versões tragam melhorias adicionais, incluindo maior suporte a padrões abertos e novas opções de integração.
O Euro-Office é distribuído sob licença AGPLv3 e o código-fonte encontra-se disponível publicamente. O projeto resulta de uma adaptação da base tecnológica do OnlyOffice, tendo sido desenvolvidas alterações para garantir uma gestão totalmente europeia da plataforma.
Se o principal objetivo do Euro-Office é promover a soberania digital europeia, por que optar por um fork do ONLYOFFICE em vez de desenvolver uma suíte de escritório totalmente nova e exclusiva?
A dependência de uma base de código criada por outro projeto não acaba por limitar essa independência? Compreendo as vantagens de aproveitar uma solução já madura, mas gostaria de entender melhor quais foram as razões técnicas e estratégicas que levaram à escolha de um fork em vez de uma implementação desenvolvida de raiz.
Além disso, que vantagens concretas oferece atualmente o Euro-Office em relação ao ONLYOFFICE, para além da questão da soberania digital e da governação do projeto?
E muito facil de responder a isso. De raiz so estaria pronto la para 2030, este está pronto já e com o Trump no governo e melhor prevenir que remediar! Alem do mais qual o problema de usar um fork do onlyoffice? O macos tb é um fork do linux e todos os linux users odiam a Apple e no entanto usam o mesmo SO mas sem a optimizacao e o polimento da apple.
Só para clarificar, MacOS NÃO É FORK de Linux, Mac é a continuação do desenvolvimento de DarwinOS, baseado em parte por elementos BSD, Mach e XNU
O macOS é um fork do Linux? Lol.. essa foi priceless, tens de me dizer de qual distro, qual é que usa o mesmo packaging e filesystem?
Além de falarem sem saberem falam sem pensarem
O OnlyOffice é de origem russa. Foi revisto, limpo de códigos escritos em russo e renomeado de Euro-Office.
A Microsoft mantém 3000 devs só para manterem a suite do office que é a mais madura e com mais funcionalidade há longos anos, isso seriam 200 milhões só em staff, a soberania digital é uma mera bandeira política, nunca terá nenhuma praticidade porque o compromisso da Europa nunca será sério
Porque é mais fácil e barato roubar o que já está feito e depois faz-se um brilharete para os mais desatentos, isto tudo por apenas por uns trocos. Claro que isto é um absurdo se a ideia é ser open-source deviam participar diretamente e contribuir num dos maiores projetos já existentes como o Libreoffice (já que disseram que não foi possível com o Onlyoffice “a colaboração aberta com a OnlyOffice não foi possível”, dúvido que seja verdade mas isso não conta para nada.) ou então fazer tudo do zero que ia ser incrívelmente dispendioso e demorar muito mais tempo mas aí já lhe podiam chamar o que quisessem e tinha outro tipo de valor. Por enquanto é apenas um pseudo”Euro-Office” soberania digital europeia sim mas façam-no como deve ser, só depois pensarei em instalar o software até lá Libreoffice chega e sobra para o que preciso.
quando sai para instalar para o comum dos mortais «, um simples exe. ou .deb conforme o caso? Desta forma do github é caso impossivel
Fiquei baralhado porque no site do Office.eu ainda não está disponível.!?
E é uma office suit muito completa que inclui mail.eu calendar.eu drive.eu talk.eu e outros.
Nao é o office.eu, é o euro-office.
mema cena