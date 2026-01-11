PplWare Mobile

Trocas sem talão: é possível trocar produtos sem comprovativo de compra?

  1. Pichiciego nurcesado says:
    11 de Janeiro de 2026 às 12:37

    No tipo de compras de bens com garantia ou que se preveja a eventualidade de ter de se trocar… é dar sempre o n.º de contribuinte, assim, se o talão se perder a solução poderá passar por pedir à loja uma segunda via desse talão e utilizá-la depois para fazer a troca.
    Poderão agora perguntar: mas, na perda do talão, não bastaria então apresentar o n.º de contribuinte? Pois… mas nesta situação o mais certo será mandarem-nos bugiar! Se pedirmos a segunda via do talão julgarão apenas que precisamos dele para a declaração de IRS ou comprovar despesa feita em nome de outrem ou algo do género.
    Não peçam é a 2.ª via e imediatamente a seguir a troca do produto ou algumas lojas que passam segundas vias ainda julgarão que nos estamos a armar em espertos e deixam de as passar, apesar de nada de mal estarmos a fazer.

