IRS: dedução das rendas no IRS aumenta para 900€
Há boas notícias para quem vive em casa arrendada. Em 2026, o limite da dedução das rendas no IRS vai aumentar, passando dos atuais 600 euros para 900 euros por ano.
A medida pretende aliviar a pressão das despesas com habitação no orçamento das famílias portuguesas.
Quanto pode deduzir afinal no IRS?
A dedução das rendas em IRS mantém a regra base:
- É possível deduzir 15% do valor pago em rendas ao longo do ano
- Mas apenas até ao limite máximo definido por lei
Como referido, em 2026 o valor é de 900€. Na prática, isto significa que quem paga rendas mais elevadas poderá finalmente aproveitar uma dedução maior, algo que até agora ficava muitas vezes “travado” pelo teto máximo.
As rendas surgem automaticamente no e-Fatura, pelo que, regra geral, o contribuinte não precisa de fazer nada, apenas confirmar os valores na altura do IRS.
Está prevista uma nova atualização em 2027, com o limite da dedução das rendas a subir para 1.000 euros, reforçando o apoio aos inquilinos.