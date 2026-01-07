IRS: dedução das rendas no IRS aumenta para 900€

Há boas notícias para quem vive em casa arrendada. Em 2026, o limite da dedução das rendas no IRS vai aumentar, passando dos atuais 600 euros para 900 euros por ano.

A medida pretende aliviar a pressão das despesas com habitação no orçamento das famílias portuguesas.

Quanto pode deduzir afinal no IRS?

A dedução das rendas em IRS mantém a regra base:

É possível deduzir 15% do valor pago em rendas ao longo do ano

Mas apenas até ao limite máximo definido por lei

Como referido, em 2026 o valor é de 900€. Na prática, isto significa que quem paga rendas mais elevadas poderá finalmente aproveitar uma dedução maior, algo que até agora ficava muitas vezes “travado” pelo teto máximo.

As rendas surgem automaticamente no e-Fatura, pelo que, regra geral, o contribuinte não precisa de fazer nada, apenas confirmar os valores na altura do IRS.

Está prevista uma nova atualização em 2027, com o limite da dedução das rendas a subir para 1.000 euros, reforçando o apoio aos inquilinos.