REANIMAL, o terror suporta-se melhor quando acompanhado

Já tem data de lançamento o jogo REANIMAL dos estúdios Tarsier Studios, criadores de jogos como Little Nightmares I e Little Nightmares II. Venham saber mais sobre este jogo aterrorizador mas para ser jogado a dois.

Os estúdios Tarsier Studios, responsáveis por jogos como Little Nightmares I e Little Nightmares II, encontram-se prestes a lançar o seu próximo trabalho, REANIMAL. O jogo terá compatibilidade cross-platform para Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e será lançado a 13 de fevereiro deste ano.

REANIMAL oferece aos jogadores, uma experiência de terror num formato cooperativo, que tentará criar momentos absolutamente arrepiantes e que tentarão expandir os limites dos jogos de terror.

O jogo acompanhar uma dupla de irmãos que exploram um mundo aterrorizante e distorcido na tentativa de resgatar os seus amigos desaparecidos e escapar ao mesmo tempo, de uma ilha infernal. REANIMAL combina combina elementos de furtividade intensa, com resolução de quebra-cabeças ambientais e secções de plataformas com formato cinematográfico.

Explorando este mundo retorcido, seja por barco ou por terra, o jogador deverá usar a sua astúcia para sobreviver, trabalhar em equipa com os seus colegas, de forma a conseguir escapar da ilha infernal e do segredo sombrio que a assombra.

Nesta história sombria e perturbadora, a ênfase encontra-se toda na tensão e na atmosfera densa criada em redor da ação, enquanto o jogador acompanha os dois órfãos na sua busca desesperada por esperança e redenção nas circunstâncias mais terríveis.

Para tal, terão de se aventurar através de um mundo intrigante, mas aterrorizante, no qual o caminho principal é apenas uma parte de uma história fragmentada e repleta de surpresas. REANIMAL desafia os jogadores a descobrirem diversos locais misteriosos no decorrer da sua perigosa jornada, cada qual com a sua própria história para contar.

Os estúdios Tarsier estão de volta com o seu estilo visual característico, com uma série de novos monstros grotescos e personagens infantis fragilizadas, porém resilientes. Fragmentos do passado conturbado das crianças serviram de inspiração para o design dos personagens e para os monstros que agora as atormentam.

REANIMAL é um jogo totalmente jogável em modo individual e cooperativo, que local como online. O jogo possui uma câmera partilhada e direcionada, projetada para maximizar a claustrofobia e a tensão de cada momento.

Resumindo e nas palavras dos seus criadores, REANIMAL corresponde a uma jornada assombrosa e inesquecível por horrores inimagináveis que vai deixar os jogadores com batimento cardíaco acelerado.

REANIMAL será lançado a 13 de fevereiro para Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.