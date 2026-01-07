PplWare Mobile

Não insistam, um carro elétrico não é mais caro do que um bom e velho diesel

Autor: Vítor M.

  1. Rui says:
    7 de Janeiro de 2026 às 18:23

    “Uma road trip europeia de 4600 quilómetros num Audi A6 e-tron demonstrou que um carregamento completo podia custar entre 265 e 536 euros, muito menos do que o orçamento em combustível de um veículo térmico na mesma distância.” mas esse carro tem preço a começar nos 67.000 €!!!! poupa na manutenção por custa 30.000 que um bom carro a gasolina (já para não baixar o preço por um bom usado) A diferença de preço dá para fazer muitas roadtrips pela europa com hotel, refeição e tudo. Voces gostam tanto de dar tanga…devem pensar que são todos ricos….

    • Vítor M. says:
      7 de Janeiro de 2026 às 18:36

      Não, bem pelo contrário. A ideia é mesmo mostrar que há uma poupança em várias ordens com os carros elétricos. Quer na própria energia, nas manutenções, etc… os exemplos da road trip europeia foi para conseguirem rolar 4600 quilómetros sem desespero! 🙂

    • JL says:
      7 de Janeiro de 2026 às 18:43

      O que tem um carro de 30 000 a gasolina a ver com um A6 ? é que só está a usar o pior exemplo, porque em carros do valor do A6 não há muita diferença de preço para um a gasolina.

      Audi A6 Avant e-tron – 68750 €
      Audi A6 Avant Gasolina Mild-Hybrid – 67754€

  2. Rui says:
    7 de Janeiro de 2026 às 18:24

    Tenho um híbrido, custou 28.500 novo, ja fez 3 revisões na marca, tem 55.000 KM. Custo de revisões até ao dia de hoje: 50€

  3. Miguel says:
    7 de Janeiro de 2026 às 18:55

    Bom comparativo.
    Acho que é mesmo isso que falta, nos carros a combustão, muitos fazem noção dos preços, nos eléctricos nem por isso.
    Eu por exemplo que até me considero curioso nestas matérias não fazia ideia que um motor electrico da Testa é 2200€, ou uma bateria 14900€… Acho o preço do primeiro um pouco difícil de acreditar, mas aceito.

    Resta agora existir mais transparência e divulgarem de outras marcas (não falo directamente para o PPLWARE, mas sim para os construtores). Acho que isso ajudaria muito a ultrapassar esse mito.

    Devo dizer que ainda assim, eu não troco o meu carro a combustão, o prazer de ter esse carro para mim é mais do que estatísticas ou até valores de peças. Mas compreendo que para a maioria deve ser, porque para a maioria, precisa de um carro para se servir dele, ir ao trabalho, às compras e voltar para casa, eu por outro lado, uso-o para espairecer, e aproveitar a condução, não me julguem, ando quase sempre de mota, uso o carro quando chove, quando preciso de ir ao super, dar boleias ou simplesmente aproveitar o sentimento de um carro velho (prefiro os a gasolina) ou até fazer as revisões, trocas de pneus e etc, quase sem electrónicas… nem OBDII tem.

  4. guilherme says:
    7 de Janeiro de 2026 às 18:56

    Velho diesel sem FAP/EGR/Adblue sem dúvidas.

    A gasolina com 3 cilindros ainda pior.

    Quem faz muitos KM nada como um bom velho diesel, quem faz poucos nada como um eléctrico.

