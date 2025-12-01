TÜV 2026: Tesla Model Y tem a pior fiabilidade encontrada em 10 anos

A TÜV publicou o relatório de fiabilidade de 2026 e, pela primeira vez, os carros elétricos foram avaliados. A maioria mostrou-se fiável como os carros a gasolina, mas o Tesla Model 3 e o Model Y foram as exceções. O Model Y ficou em último lugar na fiabilidade entre os veículos com 2 a 3 anos de utilização, com a maior taxa de defeitos registada numa década (17,3%).

TÜV 2026: carros elétricos testados

Diz-se que os carros elétricos são mais fiáveis ​​do que os veículos a gasolina por terem menos componentes móveis. A maioria dos elétricos não possui transmissão, embora alguns modelos de alto desempenho apresentem uma transmissão de duas velocidades. O motor elétrico tem apenas uma peça móvel, o rotor, eliminando assim milhares de componentes que podem partir ou sofrer desgaste num motor de combustão interna.

Esta teoria foi testada este ano, uma vez que a TÜV alemã recolheu dados sobre a fiabilidade dos elétricos. O Relatório TÜV de 2026 baseia-se em informações de inspeção técnica de cerca de 9,5 milhões de carros que passaram pela inspeção técnica obrigatória entre 1 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025, nos centros da TÜV em toda a Alemanha.

Apesar de as diferenças, o último relatório da TÜV mostra que os carros elétricos podem ser tão fiáveis ​​como os seus equivalentes a gasolina. Este ano, foram aprovados 216 modelos de veículos, incluindo 18 veículos elétricos. No geral, mais de um em cada cinco automóveis (21,5%) não passou na inspeção da TÜV, com os veículos mais antigos a apresentarem taxas de avaria mais elevadas.

Tesla Model Y tem a pior fiabilidade

A categoria mais importante é a dos veículos com 2 a 3 anos de utilização, uma vez que a manutenção e a quilometragem têm um menor impacto na fiabilidade. Os melhores desempenhos nesta categoria foram do Mazda2 (taxa de avarias de 2,9%), Mercedes-Benz Classe B e Volkswagen T-Roc (3,0% cada). Os veículos elétricos com melhor desempenho nesta categoria foram do Mini Cooper SE (3,5%), Audi Q4 e-tron (4,0%) e Fiat 500e (4,2%).

A Tesla voltou a desiludir, com o Model 3 a apresentar uma taxa de defeitos de 13,1% e o Model Y, de 17,3%. Estes resultados são piores até do que os do Dacia Spring, um carro económico. O Model Y não foi apenas o pior carro elétrico, mas o pior na categoria dos 2 aos 3 anos de utilização, que incluía 110 modelos. Entretanto, o Model 3 foi ultrapassado pelo Ford Mondeo como o segundo pior.

O Tesla Model Y foi uma surpresa desagradável no relatório deste ano, apresentando a maior taxa de defeitos registada neste grupo nos últimos 10 anos. Por outras palavras, nenhum outro automóvel apresentou tantos defeitos após apenas dois ou três anos de utilização nas ruas na última década. O relatório TÜV de 2026 não menciona quais os defeitos responsáveis ​​pelo desempenho dececionante do Model Y.