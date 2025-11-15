O carro mais vendido no mundo em 2025 não é um Tesla nem BYD…

A oferta automóvel não para de crescer, com novos modelos a surgirem a cada mês, assinados por várias marcas, que procuram responder às necessidades e gostos de cada cliente. Ainda assim, há modelos que se destacam, por uma qualquer razão, preenchendo as medidas a um grupo maior de pessoas. Eis o carro mais vendido no mundo em 2025.

Com um crescimento modesto, mas decisivo de 1,5% face a 2024, o SUV mais vendido este ano, globalmente, demonstrou a capacidade de resistir a mudanças na indústria e nas preferências dos compradores.

Conforme registado pela Focus2Move, que se foca em dados sobre a indústria automóvel mundialmente, esta mudança inesperada no topo das vendas globais reflete uma tendência mais ampla no setor, por via da qual os híbridos ganham terreno enquanto os modelos totalmente elétricos mostram sinais de fadiga.

Os números mostram um mercado em transformação, em que a confiança dos consumidores, os desafios da infraestrutura e o desempenho prático influenciam as escolhas.

Neste cenário, o Toyota RAV4 tornou-se o carro mais vendido do mundo entre janeiro e outubro de 2025, com mais de 2,1 milhões de unidades comercializadas. Além de superar o Corolla, da mesma fabricante, substituiu o Model Y da Tesla no primeiro lugar do pódio global.

Clientes procuram carros eficientes, versáteis e fiáveis

A ascensão do RAV4 representa um realinhamento significativo das prioridades da indústria automóvel. Uma vez que as políticas de eletrificação variam de região para região, a popularidade deste modelo híbrido da Toyota oferece um retrato daquilo que os compradores em todo o mundo procuram (pelo menos, para já): eficiência, versatilidade e fiabilidade, sem as complicações do carregamento elétrico.

Crítica da estratégia all in nos carros elétricos, a Toyota tem feito escolhas um tanto desalinhadas com as restantes empresas. De facto, além de abordar frequentemente a importância de depositar fichas no hidrogénio, apostou na tecnologia híbrida, direcionada a condutores que querem poupar combustível sem depender de redes de carregamento.

Segundo a MotorsActu, aliás, o RAV4 representa uma parte significativa dos 64,67 milhões de veículos ligeiros registados em todo o mundo até setembro, atraindo consumidores que procuram SUV familiares com custos de manutenção reduzidos.

Com um consumo médio de 6,4 litros por cada 100 km, autonomia até 800 km e um preço inicial de cerca de 44.950 euros na Europa e aproximadamente 37.000 dólares nos Estados Unidos, o RAV4 ultrapassou as alternativas elétricas mais caras como o Model Y.

Curiosamente, o domínio da Toyota torna-se ainda mais evidente ao analisar os cinco modelos mais comercializados no planeta:

Toyota RAV4 com 2,1 milhões unidades; Toyota Corolla com 1,9 milhões de unidades; Tesla Model Y com 1,8 milhões de unidades; Ford F 150 com 1,6 milhões de unidades; Honda CRV com 1,4 milhões de unidades.

O mercado automóvel global cresceu 2% em 2025, com um total previsto de 80,4 milhões de veículos vendidos. No entanto, há diferenças regionais: a China avançou com um aumento de 6,3% nas vendas, enquanto a Europa ficou para trás, sobretudo França, onde as matrículas de novos automóveis caíram 8%, evidenciando pressões económicas e incertezas regulamentares.

Segundo a mesma fonte, as vendas de híbridos não recarregáveis cresceram 20%, impulsionadas pelo ceticismo relativamente aos elétricos.