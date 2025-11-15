Android atualiza-se para ser mais útil nas chamadas de emergência

O Android está a seguir os passos da Apple para oferecer um serviço de emergência mais eficiente. Agora pode-se partilhar vídeos ao vivo com os operadores. Esta mudança é importante e certamente ajudará a salvar vidas em momentos de emergência.

Chamadas de emergência melhoradas no Android

Infelizmente, já ocorreram acidentes devido lamentáveis ​​​​causados ​​​​pelo uso inadequado de telemóveis ao volante, desastres naturais e muitas outras situações inesperadas. Felizmente, a Apple já tem um sistema para lidar com este tipo de eventos, adicionado no iOS 18 para iPhones. Agora, o Android faz o mesmo para melhorar a segurança dos utilizadores.

A nova atualização do Google Play Services é crucial para uma resposta rápida e eficaz. A partir desta versão, poderá não só comunicar com os operadores de emergência através de chamadas de voz, mas também partilhar informações em tempo real por vídeo.

Isto é algo que pode salvar a vida usando o telemóvel, e aprender como funcionam é algo importante. Atualmente, os telemóveis Android incluem a funcionalidade SOS de Emergência da Google. Esta funcionalidade oferece diversas opções para lidar com emergências, como acidentes, problemas de segurança como roubo e outras situações semelhantes.

Google permite partilhar vídeos ao vivo com operadores

Embora sejam muito úteis, a mais recente funcionalidade integrada na versão 25.44 do Google Play Services oferece uma experiência mais completa e eficaz para situações em que é necessário mostrar em tempo real o que está a acontecer. Tudo isto é feito através de uma chamada de vídeo ao vivo, permitindo ao operador ver o que está a acontecer em situações de emergência.

Isto permite determinar se é necessária uma intervenção imediata no local, podendo ainda ser guardada e partilhada uma cópia da gravação com os serviços de emergência. No comunicado oficial, a empresa explica que esta mudança torna os “dispositivos Android mais seguros e fiáveis”. Explica ainda que é uma boa opção para obter uma resposta rápida e precisa sobre o sucedido.

Se necessário, o operador também pode solicitar acesso à câmara durante a chamada para verificar se existe algum problema com o utilizador. A principal inovação é que se trata de uma transmissão de vídeo em tempo real, e não de uma imagem pré-configurada. Ainda não está disponível para todos os smartphones e chegará primeiro aos Pixel e depois será integrado noutros dispositivos Android.