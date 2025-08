Google perde batalha no caso da Epic Games e isso mudará o Android

O processo da Epic Games contra a Google teve num novo desfecho negativo. A gigante das pesquisas perdeu o recurso contra a decisão anunciada em 2023. Isso vai levar a que o Fortnite regresse À Play Store e abre outras portas no Android.

Google perde batalha no caso da Epic Games

Um tribunal dos EUA confirmou a decisão contra a Google, representando uma vitória significativa da Epic Games. Tim Sweeney usou a sua conta no Twitter para celebrar a decisão. “Vitória total no caso Epic vs. Google!”, escreveu o empreendedor. Com a decisão anunciada, a empresa liderada por Sundar Pichai será obrigada a implementar mudanças na operação da sua loja de aplicações para Android.

Após o veredicto no final de 2023, um juiz federal ordenou que a Google abrisse a Play Store às lojas rivais durante três anos. Isto significaria que a empresa teria de alojar a Epic Games Store no seu catálogo. Mas não só, seria também necessário garantir que a Epic Games Store e outras lojas rivais tinham acesso ao catálogo de aplicações atualmente distribuídas pela Play Store.

No entanto, poucos dias após a decisão, o mesmo juiz concedeu à Google uma suspensão administrativa temporária. Esta travou a implementação da medida, sob o argumento de que não havia tempo suficiente para mitigar os riscos da sua implementação. No entanto, com a decisão de hoje, tudo volta a mudar.

Fortnite volta à Play Store e muda Android

O facto de o Tribunal de Recurso não ter anulado a decisão contra a Google significa que a suspensão temporária já não está em vigor. É claro que a Google não vai ficar de braços cruzados. Um porta-voz da empresa confirmou que vão recorrer para o Supremo Tribunal dos EUA.

A necessidade da Google abrir a Play Store a lojas como a Epic Games Store implica também mudanças significativas na implementação de formas de pagamento. Em vez do Google Pay, cada loja poderá utilizar o seu próprio sistema para as transações. Isto pode representar uma perda financeira significativa devido à perda de receitas de comissões.

O processo da Epic Games contra a Google começou em 2020, após a remoção do Fortnite da Play Store. A equipa de Tim Sweeney acusou a Google de pagar aos fabricantes de smartphones para beneficiar a sua loja de aplicações e jogos. Foi ainda revelado que a gigante das pesquisas ponderara comprar a Epic Games para “sufocar” a ameaça que representava.