Neste país, 76% dos veículos de passageiros novos são elétricos

Apesar de o foco estar na Europa, nos Estados Unidos e, cada vez mais, na China, há um país a traçar um caminho notável em matéria de mobilidade elétrica. Com a média global nos 20%, esta nação dos Himalaias já conseguiu que 76% dos seus veículos de passageiros novos sejam elétricos.

Nos últimos anos, de forma discreta e até inesperada, o Nepal tornou-se uma referência na adoção de veículos elétricos. Entre julho de 2023 e 2024, cerca de 76% dos automóveis de passageiros e 50% dos veículos comerciais ligeiros vendidos no país foram elétricos.

Este feito é particularmente relevante, se considerarmos que a média global, em 2024, situava-se nos 20%.

Segundo uma nova reportagem do The New York Times, que explora o caminho do país no âmbito da mobilidade elétrica, o progresso resulta de uma combinação de fatores:

Eletricidade limpa e abundante proveniente de centrais hidroelétricas, conforme vimos aqui;

Impostos de importação baixos (cerca de 40%) para veículos elétricos contra 180% para veículos a combustível;

Infraestrutura de carregamento em rápida expansão, com 62 estações públicas já instaladas pelo governo.

De facto, par os habitantes do Nepal, os veículos elétricos são mais económicos, com a eletricidade a ser cerca de 15 vezes mais barata do que os combustíveis fósseis.

O progresso tem sido de tal forma positivo que marcas de automóveis chinesas, como é exemplo a BYD, passaram de vender equipamentos solares a operarem dezenas de concessionárias no país.

Durante o ano 2023-24, foram importados mais de 11.700 veículos elétricos, dos quais cerca de 70% a 80% provinham da China.

Entretanto, nos primeiros dez meses de 2024-25, o cenário foi semelhante: quase 10.000 carros elétricos entraram no país, dos quais mais de 7300 unidades da China.

Com resultados largamente positivos, para 2030, o Nepal ambiciona que 90% dos automóveis de passageiros e 60% dos veículos comerciais de quatro rodas sejam elétricos. Posteriormente, para 2035, a ambição aumenta para 95% e 90%, respetivamente.

Apesar dos dados positivos, país enfrenta obstáculos

Com metas ambiciosas, o Nepal enfrenta alguns obstáculos ao seu cumprimento.

Desde logo, e à semelhança do que testemunhámos pelos países da Europa, a infraestrutura de carregamento ainda é insuficiente fora dos grandes centros urbanos, e ainda não existe, no país, um sistema claro para o fim de vida das baterias nem regras ambientais para a sua reciclagem.

Depois, as alterações recentes nas políticas fiscais tornaram os veículos elétricos mais caros, com aumentos de taxas e restrições ao financiamento.

Por fim, o transporte público continua pouco eletrificado, com as empresas a terem poucos autocarros elétricos, por exemplo.