Apple cedeu e o Fortnite está de volta à App Store nos EUA

Cinco anos após a sua saída forçada pela Apple, o Fortnite fez o seu grande regresso à App Store nos EUA. Depois de vários anos em luta no tribunal, esta é uma derrota para o fabricante do iPhone e do iPad, ao mesmo tempo que é uma vitória amarga para a Epic Games.

Fortnite está de volta à App Store nos EUA

Foram gastos centenas de milhões de dólares gastos em custos judiciais, em julgamentos prolongados e até uma ida ao Supremo Tribunal. No meio deste processo a reputação da Apple foi colocada em causa após ter mentido. O caso Fortnite deixará marcas profundas e poderá mudar a forma como a loja de apps da Apple funcionar. No fim, a Apple trouxe de volta o jogo da Epic Games à App Store dos EUA.

No final do verão de 2020, a editora tentou um golpe ao oferecer aos jogadores de Fortnite a opção de utilizar algo diferente do sistema da App Store para comprar V-Bucks, a moeda do jogo. Esta medida foi de imediato proibida pela Apple. Isso levou a fabricante a excluir este título e a conta de programador da Epic Games no processo.

O que se seguiu foi uma longa saga jurídica, ainda não terminada. Isso marcou uma grande derrota para a Epic, exceto por uma coisa. A Apple era obrigada a permitir que os programadores direcionassem os utilizadores as suas lojas online.

Apple optou por ceder à pressão e abrir

A Epic regressou então a tribunal, argumentando que a Apple demonstrava má vontade. O argumento foi bem-sucedido e no mês passado o tribunal obrigou o fabricante a permitir a comunicação aos utilizadores sem restrição ou comissão. A Apple nem sequer corrigiu o seu registo, uma vez que os tribunais decidiram que a empresa mentiu em tribunal. Perjúrio que pode levar a outras acusações.

Após esta decisão, contra a qual a Apple interpôs um recurso não suspensivo, a Epic arriscou e enviou o Fortnite para a App Store dos EUA, através da sua conta de programador sueca. A Apple voltou a travar, forçando a Epic a ir novamente aos tribunais. Este último recurso exigiu que a Apple explicasse a sua recusa em trazer o jogo de volta à loja, numa audiência marcada para 27 de maio.

Talvez pressentindo o perigo, a Apple reabriu finalmente as portas da App Store para o Fortnite nos EUA. O jogo ainda não está disponível em mais nenhum lugar do planeta, exceto na Europa, mas através das lojas de aplicações alternativas Epic Games Store e AltStore. Espera-se que a sua presença seja alargada e em breve o jogo esteja acessível a todos.