A União Europeia trouxe o DMA para regular o mercado e dar oportunidades iguais a todos. Este cenário é visto em várias áreas e uma das mais importantes +e a dos browsers. A Opera é uma das beneficiadas e veio agora mostrar isso mesmo. Do que revela, o Opera é agora um sucesso no iPhone e é muito graças ao DMA.

Opera é agora um sucesso no iPhone

O DMA funciona e esta ideia é difundida pela Opera, em nítido contraste com a Apple, que continua a sua guerra clara e direta contra a regulação do mercado digital. O browser alternativo tem apresentado um forte crescimento na Europa nos últimos dois anos.

Nos últimos dois anos, desde a implementação do DMA, a Apple é obrigada a exibir um painel de seleção de browser padrão, quando o Safari é aberto pela primeira vez num iPhone. Este painel parece ser uma grande vantagem para os browsers alternativos, que estão a ver os seus números de utilizadores disparar.

É certamente o caso do Opera, onde o número de utilizadores ativos diários na Europa no iOS quase triplicou desde 2023. A Opera também está satisfeita com o crescimento positivo dos últimos dois anos. Conseguiu crescer 57% no primeiro ano e 88% nos últimos doze meses, terminados em outubro de 2025.

Tudo graças às regras da Apple na DMA

Há quinze anos, a Opera lançou a primeira alternativa ao Safari para iPhone. Após mais de dez anos de crescimento limitado, surgiu uma oportunidade de repensar completamente o browser há dois anos, trazendo várias das funcionalidades únicas para utilizadores iOS, como a VPN gratuita integrada no browser. Para além destas características, os requisitos de DMA foram decisivos para este renovado interesse.

As regulamentações europeias desempenharam um papel fundamental ao obrigar a Apple (e a Google) a exibir um ecrã de escolha de browser. De acordo com um estudo interno citado pela Opera, 80% dos europeus afirmaram estar dispostos a experimentar um novo browser, e a exigência de transparência era generalizada. É pena que esta transparência não tenha levado a Opera a especificar o número de utilizadores!

O crescimento da base de utilizadores é, sem dúvida, um fator impulsionador das finanças da empresa. No último trimestre, a Opera registou uma receita de 152 milhões de dólares, um aumento de 23% relativamente ao ano anterior. Está incluído um aumento de 17% na receita proveniente de pesquisas. A empresa sublinha que o aumento no iOS torna-se um fator significativo para a sua rentabilidade.