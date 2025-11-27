iOS 26 deu aos AirPods Pro uma nova definição que pode querer ativar

O iOS 26 chegou em setembro com uma variedade de novas funcionalidades para os AirPods Pro, incluindo uma nova definição que poderá querer ativar se alguma vez adormecer a usar os seus AirPods.

iOS 26: Deteção de sono pausa a reprodução dos AirPods quando adormece

Alguma vez adormeceu enquanto ouvia um audiolivro ou podcast, e depois acordou sem saber ao certo onde retomar a reprodução?

Se sim, então o iOS 26 tem uma nova definição dos AirPods da qual vai querer tirar partido. Entre o vasto conjunto de novas funcionalidades para os AirPods no iOS 26, há uma que é particularmente fácil de passar despercebida.

É um novo interruptor nas Definições: Pausar conteúdo multimédia ao adormecer.

Desativado por predefinição, não é fornecida qualquer outra descrição para esta definição. A Apple explica de forma minimalista no seu site:

...ajuda a pausar reproduções em caso de inatividade para os utilizadores que usam os AirPods para relaxar antes de adormecer.

A Apple não diz exatamente como funciona esta função. Na verdade, nem sequer a anunciou oficialmente juntamente com as outras melhorias do iOS 26.

Mas presume-se que utiliza os sensores incorporados nos AirPods para detetar movimento e pausar os conteúdos quando os seus movimentos indicam que adormeceu. Talvez, com a monitorização de frequência cardíaca dos AirPods Pro 3, a função seja ainda mais precisa, mas, novamente, a Apple não especificou como funciona.

Em que AirPods poderá usufruir desta função?

A deteção de sono está disponível nos AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4. Assim, os utilizadores dos AirPods Max e quem tiver modelos mais antigos não verá a nova definição.

De facto, a funcionalidade funciona muito bem.