Tesla termina o seu maior Supercharger de sempre com 168 postos

Não, o maior negócio de Musk não é a Tesla, nem a SpaceX, e muito menos a Starlink. A verdadeira força do magnata está na venda de energia. A nível global, a Tesla Electric começa a assumir-se como um pilar essencial para a maturidade do mercado dos veículos elétricos. Para ilustrar a dimensão desta estratégia, a empresa norte-americana acaba de concluir o maior Supercharger alguma vez construído, equipado com 168 postos de carregamento.

Conclusão da construção em Lost Hills

A Tesla terminou a construção do seu maior Supercharger de sempre em Lost Hills, Califórnia, e todos os 168 postos estão oficialmente abertos desde o passado dia 25 de novembro.

Após vários anos de desenvolvimento, a empresa anunciou oficialmente que o Supercharger de Lost Hills, conhecido como Project Oasis, está oficialmente e disponíveis para os condutores.

Sistema autónomo com baterias Megapack

A Tesla anunciou a conclusão do Supercharger de Lost Hills na terça-feira, apresentando o local, que é alimentado por 10 baterias Megapack para armazenamento e é totalmente independente da rede, já que possui 11 MW de painéis solares que fornecem energia ao enorme Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS).

Este é o maior Supercharger do mundo e abre precisamente a tempo do feriado de Ação de Graças, que é o fim de semana com mais viagens nos Estados Unidos.

Dimensão, certificação e abertura total

Com uma área de 12 hectares, cerca de 17 campos de futebol, este foi parcialmente inaugurado em julho de 2025, quando a Tesla abriu apenas 84 dos 168 postos no local.

No entanto, a Tesla terminou recentemente a certificação do espaço, o que permitiu que o Supercharger abrisse totalmente.

O local gera cerca de 20 GWh de energia por ano, o que é suficiente para alimentar aproximadamente 1.700 casas.

O lançamento deste local é especialmente importante para a empresa, que planeia lançar mais Superchargers em áreas rurais, tornando o carregamento mais acessível para viagens de grande distância que exigem paragens em regiões remotas dos Estados Unidos.

Ponto fraco da infraestrutura

Este é talvez o único ponto fraco da enorme infraestrutura de carregamento da Tesla.

O local possui algumas funcionalidades muito bem recebidas por alguns proprietários, incluindo postos de passagem direta para quem reboca, uma ideia que se tornou extremamente popular após o lançamento do Cybertruck.

A Tesla possui mais de 70 000 Superchargers ativos em todo o mundo. A empresa também tem procurado criar experiências únicas em algumas paragens, sendo o exemplo mais notável o Tesla Diner, localizado na Santa Monica Boulevard em Los Angeles.

Este Supercharger tem dois enormes cinemas drive-in e irá em breve fazer a transição para um restaurante de serviço completo após a saída do seu chef executivo, Eric Greenspan.