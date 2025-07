iOS 26 beta 3 traz Deteção de sono e Controlo de câmara para os AirPods

Já havíamos falado disso nas várias novidades que a Apple prometera trazer para os AirPods. Agora, na beta 3 do iOS, a empresa de Cupertino introduz uma funcionalidade muito interessante para os AirPods: deteção de sono.

iOS 26: AirPods cada vez mais úteis e tentaculares

A Apple quer tirar o máximo proveito possível dos seus produtos. No caso dos AirPods, líder de mercado no seu segmento, a empresa de Cupertino percebeu que só oferendo algo diferenciador poderia continua a ser atrativa.

Como tal, a empresa apontou baterias ao segmento da saúde e bem-estar, acrescentado-lhes então as funcionalidades de aparelho auditivo, teste auditivo e proteção auditiva. Mas há mais!

Com o iOS 26, a marca prometeu subir o desafio e acrescentar algo como tradução em direto, novos gestos de cabeça, sincronização Wi-Fi cativa, controlo da câmara e deteção de sono. Pois bem, na versão betas 3 estas duas últimas funcionalidade já estão presentes.

Deteção de sono e pausa na música

A terceira versão beta para programadores do iOS 26 inclui um novo recurso de deteção de sono para AirPods que permite que eles “percebam quando o utilizador adormece e pausam automaticamente os conteúdos multimédia que estão ser reproduzidos.

Este era já um rumor que estava na web desde o mês passado. Alguns programadores já haviam detetado indícios no código da beta 2.

Controlo de câmara

Este recurso permitirá utilizar a haste dos AirPods para tirar fotografias ou iniciar/parar gravações de vídeo remotamente.

Assim, enquanto estiver a usar a aplicação Câmara do iPhone ou iPad, ou outras aplicações de câmara compatíveis de terceiros, poderá usar os auscultadores como botão de obturador.

Apple lançou o novo firmware beta dos AirPods Pro 2 e AirPods 4

Todas estas novidades requerem igualmente software atualizado nos auscultadores da empresa de Cupertino. Como tal, a Apple lançou o novo firmware beta do AirPods Pro 2 e do AirPods 4.

O que há de novo?

Era uma atualização esperada, pois este firmware mais recente do AirPods inclui suporte para novos recursos do iOS 26.

Conforme demos conta, recentemente, a Apple tornou o firmware beta do AirPods mais fácil do que nunca de instalar. Esta ação parece coordenada com esta novidade nos lançamentos beta mais frequentes.

Historicamente, as betas dos auscultadores foram lançadas de forma muito mais esporádica do que os do iOS, macOS e assim por diante. Como resultado, era comum ver vários novos betas para iOS entre as revisões de firmware dos AirPods.

Assim, para servir todas as novidades que estão já alinhadas, a Apple lançou um terceiro firmware beta do AirPods. É exclusivo para AirPods Pro 2 e AirPods 4.

A nova atualização traz o número de versão 8A5308b. O firmware beta lançado anteriormente era a versão 8A293c e estreou no final de junho.

Este novo software está disponível, como referido em cima, apenas para a versão Pro 2 e 4. Esta atualização faz sentido porque a maioria dos novos recursos do iOS 26 são exclusivos para esses modelos, exigindo um chip H2.