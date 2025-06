Já pode ativar versões betas de atualização de firmware dos AirPods no iOS 26 e macOS Tahoe

A Apple está a trazer para os novos sistemas operativos uma mão cheia de funcionalidades que há muitos os utilizadores solicitaram. São, em muitos casos, pequenas alterações que fazem toda a diferença, como, por exemplo, haver um espaço no SO onde se possa ativar as versões beta do firmware dos acessórios, como, é o caso dos AirPods. Além o iOS 26, iPadOS 26, também o macOS Tahoe já traz esta opção. Veja onde encontrar e ativar.

iOS 26: ativar versões beta do firmware

Há medida que se vão explorando as novidades na beta 2 dos sistemas operativos, mais funcionalidades estão a ser encontradas. Numa destas descobertas, foi notado no macOS Tahoe uma nova opção que permite ao utilizador inscrever-se nos testes beta das atualizações de firmware dos AirPods diretamente num Mac.

Uma interface semelhante já foi introduzida no iPhone e no iPad com as primeiras versões beta do iOS 26 e do iPadOS 26.

Como ativar no Mac?

Primeiro, ligue os AirPods ao Mac. Em seguida, abra a aplicação Definições do sistema e clique no menu Bluetooth. Depois, selecione o símbolo (i) junto aos AirPods.

Na página seguinte, desça até o final e clique em Atualizações beta dos AirPods. Por fim, existe uma opção para ativar as atualizações de firmware beta nos seus AirPods.

As atualizações de firmware serão instaladas quando os seus AirPods estiverem no estojo de carregamento e perto do Мас.

Atualmente, a Apple oferece atualizações de firmware beta dos AirPods apenas para programadores registados. No entanto, isso vai mudar em breve. A Apple planeia começar a oferecer betas públicos de atualizações de firmware dos AirPods em julho pela primeira vez, começando com os AirPods 4 e AirPods Pro 2.

A Apple já lançou uma versão beta para programadores de uma próxima atualização de firmware para os AirPods 4 e AirPods Pro 2 no início deste mês.

Com o novo firmware, os AirPods 4 e os AirPods Pro 2 passam a suportar uma melhor qualidade de áudio para chamadas telefónicas e videochamadas, além de gravação de áudio com qualidade de estúdio para entrevistas, podcasts e vídeos.

Existe também a opção de utilizar os AirPods como um comando de câmara com a aplicação Câmara para tirar fotografias ou iniciar uma gravação de vídeo. Além disso, estes modelos de AirPods podem pausar automaticamente o áudio se for detetado que adormeceu.