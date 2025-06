De facto a Apple não anunciou a tradução em direto para os AirPods e a sincronização Wi-Fi cativa, mas estas funcionalidades do iOS 26 vão chegar mais tarde. Depois, sim, vamos ver mais utilidade na tecnologia dos auscultadores da empresa de Cupertino.

AirPods com tradução em direto e sincronização WiFi

A Apple aprendeu obviamente a lição sobre a visualização de recursos do iOS com bastante antecedência, por isso não pré-anunciou nenhum recurso do iOS 26 durante o evento WWDC 2025 que não estará pronto para o horário nobre quando a atualização do software for lançada no outono.

Mas isso não significa que não haja recursos não anunciados; a tradução ao vivo para AirPods e a sincronização de conexões Wi-Fi cativas entre dispositivos Apple estão programadas para chegar mais tarde em 2025, provavelmente como parte do iOS 26.1 ou iOS 26.2.

iOS 26 ainda vai trazer novidades que... não foram anunciadas!

Na WWDC, a Apple teve o cuidado de não anunciar nada que não estivesse perto de ser lançado (seja na primeira versão do iOS 26 ou numa atualização logo depois). A empresa não queria correr o risco de repetir o WWDC 2024, onde anunciou vários recursos - incluindo alguma tecnologia de ponta - que acabaram atrasados por meses ou ainda não chegaram.

Escreveu Mark Gurman na Bloomberg.

Gurman diz que a Apple poderia adicionar os recursos ao iOS 26.0 a qualquer momento durante a fase beta, ou lançá-los via iOS 26.1 em outubro, ou iOS 26.2 em dezembro.

Ele já havia solicitado um recurso de tradução ao vivo nos AirPods como parte do iOS 26. Isto permitirá que o telefone capte o discurso, com a tradução em tempo real reproduzida através dos auriculares.

Por outro lado, o iPhone reproduziria uma resposta traduzida através do altifalante para que a outra pessoa a ouvisse. Os Pixel Buds do Google oferecem um recurso semelhante desde 2017, e a Apple deve fechar a lacuna ainda este ano.

O mesmo autor informou, antes da WWDC 2025, que o iOS 26 sincronizaria as ligações de redes Wi-Fi cativas entre dispositivos no ecossistema Apple, para que não seja necessário preencher formulários Web em portais cativos de cada vez que se quiser ligar à mesma rede noutro dispositivo.

As redes Wi-Fi cativas normalmente colocam uma página Web para autorizar o acesso e são normalmente encontradas em ginásios, hotéis e edifícios de escritórios.

A página de suporte da Apple tem informações detalhadas sobre a utilização de redes Wi-Fi cativas no iPhone ou iPad.