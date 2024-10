AirPods Pro 2: firmware 7B19 traz aparelho auditivo, teste auditivo e proteção auditiva

Já tem sido tema quando o assunto são os AirPods e as suas novas funcionalidades focadas na saúde do utilizador. Como parte da promessa apresentada pela Apple, o firmware 7B19 para AirPods Pro 2 traz a funcionalidade de aparelho auditivo, teste auditivo e proteção auditiva.

AirPods Pro 2 recebem uma enorme funcionalidade

Passo a passo, a Apple está a levar aos seus dispositivos funcionalidades que auxiliam os utilizadores numa espécie de médico pessoas. Começou com o iPhone que compilava vários parâmetros dedicadas à saúde e bem-estar, depois o Apple Watch introduziu sensores e medições mais eficazes. Os AirPods são o próximo dispositivo a ajudar o utilizador no que toca à saúde auditiva.

Feita a promessa desta nova ação dos AirPods na keynote de setembro passado, chega agora aos auscultadores o firmware necessário para que tal seja possível.

Auscultadores que fazem testes de audição

A Apple lançou na quinta-feira uma nova atualização de firmware para os dois modelos existentes do AirPods Pro 2 com capa de carregamento MagSafe, incluindo as edições USB-C e Lightning. O firmware mais recente do AirPods Pro 2 agora é a versão 7B19 e é um avanço em relação à versão anterior 7A305.

Enquanto a maioria das atualizações de firmware dos AirPods podem ser consideradas atualizações menores com mudanças tão insignificantes que a Apple nem se preocupa em listá-las no registo de alterações, este não é o caso da versão 7B19.

Na verdade, esta pode ser a atualização mais importante para os AirPods Pro 2 desde a versão 7A294, que foi lançada há pouco mais de um mês.

Citando a página da web da Apple sobre atualizações de firmware para AirPods, a versão 7B19 do firmware incorpora muitas novas funcionalidades que funcionam de forma interoperável com a próxima atualização de firmware iOS e iPadOS 18.1 da empresa.

O registo de alterações completo encontra-se abaixo:

Notas de lançamento da versão 7B19 - Quando utilizados com um iPhone ou iPad com o iOS 18.1 ou iPadOS 18.1 ou posterior, os AirPods Pro 2 com a atualização de firmware 7B19 permitem três novas funcionalidades - Teste Auditivo, Aparelho Auditivo e Proteção Auditiva. - A funcionalidade Teste de audição Apple fornece resultados de testes auditivos validados cientificamente no conforto de casa (destinado a utilizadores com 18 anos ou mais). - A funcionalidade Aparelho auditivo fornece assistência personalizada de nível clínico que é aplicada automaticamente aos sons do ambiente, bem como a música, vídeos e chamadas (destinada a utilizadores com 18 anos ou mais com perda auditiva ligeira a moderada) - A funcionalidade de proteção auditiva ajuda os utilizadores a minimizar a exposição a ruído ambiente elevado em todos os modos de audição (disponível nos Estados Unidos e no Canadá) As funcionalidades requerem AirPods Pro 2 com a versão de firmware 7B19 ou posterior. Todas as funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões.

As novidades de destaque desta atualização de firmware são o suporte para o modo de aparelho auditivo, o teste de audição e os avanços na proteção auditiva. Estas são caraterísticas que a Apple apresentou durante a sua mais recente apresentação, e estão prestes a tornar a vida muito melhor para as pessoas com problemas auditivos que podem desconhecer.

Os AirPods Pro 2 não só podem ser utilizados como um aparelho auditivo aprovado pela FDA, como também podem testar a sua audição no próprio aparelho, sem necessidade de consultar um médico. Além disso, as funcionalidades mais inteligentes ajudam a proteger os seus ouvidos de sons altos próximos, preservando assim a sua audição durante mais tempo à medida que envelhece.

E como funciona?

Bom, depois de instalar o iOS 18.1 (que já o temos na versão RC), emparelhamos os AirPods Pro 2. Claro, já temos de ter a versão 7B19 atualizada no firmware destes auscultadores.

Agora, em Definições, vamos ao menu dos AirPods Pro 2. Dentro, a Apple colocou um novo grupo: Assistência auditiva.

Aqui podemos não só fazer um teste auditivo, como podemos usufruir de apoio multimédia, assim, para quem precisar, de configurar a funcionalidade aparelho auditivo.

Conforme podemos ver nas imagens que captamos no nosso teste, a nova funcionalidade começa por dar algumas explicações e solicitar algumas informações sobre o utilizador.

Além das informações sobre o utilizador e as indicações de como colocar bem os AirPods, a ferramenta analisa o espaço circundante para perceber se está calmo, silencioso, para não haver interferências no teste auditivo.

A questão do sítio certo só irá ajudar a obter dados mais fidedignos. Não faça o teste se ouvir ruído à sua volta.

Pode ter um primeiro contacto com o som que vai ouvir para perceber o tipo de teste será feito. Depois, e as indicações são bem claras, quando o teste começar, nas várias frequências analisadas, o som irá aparecer. Toque no ecrã quando começar a ouvir.

O teste é rápido e irá percorrer uma lista de frequência, tal como acontece quando vamos a um hospital ou clínica fazer um audiograma.

Primeiro a esquerda, depois a direita e os resultados aparecem num instante. Estes resultados variam de pessoas para pessoas, e os fatores como a idade, exposição ao ruído, entre outras, podem explicar a perda de audição.

Depois do resultado apresentado, os valores serão enviados para a aplicação Saúde. Lá, no separador audição, terá o audiograma com um respetivo gráfico. Pode exportar e enviar ao seu médico.

Depois a Apple permite então ativar o apoio multimédia. Isto é, usar os AirPods para melhorar a audição quando está a ver TV, ouvir música e mesmo andar na rua. Uma espécie de dispositivo auditivo, mas com uma abrangência maior.

Estas informações podem ser efetuadas periodicamente, permitindo perceber uma evolução do nosso ouvido.