AirPods poderão em breve fazer um teste à sua audição e funcionar como aparelhos auditivos

A Apple percebeu que o utilizador gosta e quer os dispositivos direcionados também para a monitorização de saúde e bem-estar. Foi o grande sucesso do Apple Watch que a empresa quer ver agora replicado nos seus auscultadores. Ontem, no evento Glowtime, onde foram apresentados os novos iPhones 16 e os novos auscultadores, a gigante de Cupertino voltou a inovar, agora com tecnologia dedicada à saúde auditiva. AirPods Pro 2 como aparelhos auditivos!

AirPods Pro 2 vão poder funcionar como aparelhos auditivos

No evento que marca o ano da Apple, foram anunciadas muitas novidades. Umas mais ou de leve, outras em modo promessa para cumprir e outras já como dado adquirido. Uma das promessas, que espera certificação do regulador americano para a saúde (FDA), diz respeito á tecnologia que a Apple está a direcionar nos seus AirPods Pro para ajudar na saúde auditiva.

Segundo o que referiu a empresa, em breve, os AirPods Pro 2 irão fazer mais do que fornecer música e podcasts, uma vez que os auriculares sem fios se tornarão verdadeiros aparelhos auditivos de nível médico.

Estamos a adicionar esta capacidade inovadora para ajudar mais de mil milhões de pessoas que vivem com perda auditiva ligeira a moderada.

Afirmou Sumbul Desai, médica, Vice-Presidente de Saúde da Apple.

Auscultadores a cuidar da audição

Muitas pessoas usam os AirPods para se fecharem para o mundo. Mas em breve estes auriculares verdadeiramente sem fios poderão ajudar os utilizadores a comunicar melhor com as pessoas à sua volta.

Estamos muito animados em anunciar que, neste outono, os AirPods Pro terão um recurso de aparelho auditivo de venda livre de grau clínico.

Disse Desai durante o evento ‘It's Glowtime’ de segunda-feira.

Isso é possível depois que uma alteração nos regulamentos da FDA em 2022, que passou a permitir que as empresas vendessem dispositivos auditivos sem receita e online, sem a intervenção de um médico. A função de áudio adicional nos AirPods beneficia aqueles com perda auditiva leve que não estão prontos para uma assistência auditiva mais séria.

A configuração inclui a realização de um teste de audição clinicamente validado com os Airpods Pro e o iPhone. Isto permite que os AirPods Pro aumentem os sons específicos de que o utilizador necessita.

O seu perfil auditivo é aplicado automaticamente à música, filmes e chamadas telefónicas em todos os seus dispositivos sem necessidade de ajustar quaisquer definições.

Conforme promessa da Vice-presidente da Apple.

Tecnologia deve chegar em outubro

Esperamos receber autorização da FDA e de outros reguladores em breve, com a disponibilidade dos recursos de teste auditivo e aparelho auditivo neste outono em mais de 100 países e regiões, incluindo os EUA, Alemanha e Japão.

Disse Desai.

Apesar de a Apple ter revelado os AirPods 4 mais avançados com Cancelamento Ativo de Ruído durante o evento de segunda-feira, a funcionalidade de aparelhos auditivos só será disponibilizada nos AirPods Pro 2 e, certamente, na versão de terceira geração quando for lançada em 2025.

Melhor incremento nas conversas

A próxima funcionalidade de aparelho auditivo para os AirPods Pro melhora o incremento de som nas conversas (amplificação da fala), uma funcionalidade que está presente nos auscultadores desde 2021. Utiliza software para amplificar a voz da pessoa com quem o utilizador está a falar.

E vários modelos de auscultadores Apple também suportam a função Live Listen (Áudio em direto), que transforma um iPhone ou iPad num microfone que envia o som para qualquer um dos vários modelos de AirPods. Isto é útil quando se está sentado num ambiente ruidoso, como um restaurante.

Tudo isto não é propriamente novidade. Isto é, a Apple desde pelo menos desde 2021 que os vários estudos concluem que os AirPods poderiam ser usados como aparelhos auditivos.