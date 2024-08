Xiaomi volta ao Top 10 dos smartphones mais vendidos enquanto Apple e Samsung dominam

O mercado dos smartphones tem estado a recuperar de períodos menos positivos. A reforçar este estado estão os dados mais recentes do top 10 das vendas de smartphones. A Apple e a Samsung continuaram a dominar a lista dos mais vendidos no segundo trimestre de 2024, mas há uma novidade vinda da Xiaomi.

Smartphones Apple e Samsung dominam vendas

O mercado está diferente do que encontrávamos no segundo trimestre do ano passado. Nessa altura tínhamos duas marcas que conquistaram todas as 10 posições. A mudança aconteceu e a Samsung cedeu uma posição à Xiaomi, que regressou à lista após dois trimestres consecutivos de domínio da Apple e da Samsung.

A Apple manteve o número de posições na lista com os seus quatro modelos de iPhone. No entanto, a colocação dos iPhones na lista enfraqueceu. Embora a série iPhone 14 e o iPhone 13 tenham conquistado os quatro primeiros lugares no segundo trimestre de 2023, o iPhone 15, o iPhone 15 Pro Max e o iPhone 15 Pro ocuparam os três primeiros lugares neste trimestre. O iPhone 14 apenas conseguiu o sexto lugar.

A contribuição da Apple para o top 10 em termos de volume total de vendas e quota de vendas diminuiu em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2024. No entanto, o volume de vendas e a quota da série Pro cresceram. Isso demonstra, a par com uma queda na classificação do iPhone da geração mais antiga, uma mudança da procura para smartphones de última geração.

Xiaomi no Top 10 dos mais vendidos

O smartphone Samsung no topo da lista neste trimestre foi o Galaxy A15 5G, seguido pela versão 4G deste smartphone. Temos ainda o Galaxy S24 Ultra da Samsung na 9ª posição, em comparação com a 8ª posição do S23 Ultra no 2º trimestre de 2023. Os outros 2 modelos Samsung da lista também pertencem à série A. O Galaxy A55 5G ficou em sétimo lugar e o Galaxy A05, outro modelo de gama baixa, conquistou o 10º lugar.

A Xiaomi foi a única outra marca com entrada na lista, com o seu Redmi 13C 4G a ocupar o oitavo lugar. O seu antecessor, o Redmi 12C, também atingiu o top 10. Com a disponibilidade dos smartphones Redmi a expandir-se para além dos seus mercados tradicionais, os Redmi C são uma atualização relativamente aos modelos de gama baixa da série A, as entradas habituais da Redmi na lista.

Olhando para o panorama, o número de smartphones premium entre os 10 primeiros no 2.º trimestre de 2024 foi de cinco, o mesmo no período homologo. No entanto, as suas vendas acumuladas como quota de mercado global caíram 1,5 %. O lançamento do S24 Ultra e as dificuldades que a série iPhone 15 vinha a enfrentar na China contribuíram para este declínio, que não reflete uma tendência mais abrangente.