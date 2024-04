Apple nomeada o melhor empregador de Singapura pelos funcionários do país

A Apple foi nomeada como o melhor empregador de Singapura, segundo um novo inquérito online ao qual responderam mais de 14.000 funcionários de cerca de 2000 empresas.

Intitulado "Singapore's Best Employers 2024" (em português, "Os melhores empregadores de Singapura 2024"), o inquérito divulgado pelo The Straits Times e pela empresa de investigação global Statista nomeou a Apple como o melhor empregador do país entre as empresas e instituições com, pelo menos, 200 funcionários.

O inquérito, que sustenta um estudo alargado que avalia a atração dos empregadores em Singapura, foi respondido por mais de 14.000 funcionários de cerca de 2000 empresas de 27 setores industriais diferentes. As 250 empresas ou instituições com as pontuações mais elevadas foram reconhecidas.

À Apple, em primeiro lugar, segue-se a Google, em segundo. Os três lugares do pódio ficam completos com a Asia Pacific Breweries Singapore (Heineken Asia Pacific), em terceiro.

Funcionários de Singapura nomearam os melhores empregadores do país

No geral, os empregadores das indústrias de vestuário, biotecnologia e alimentar receberam as classificações globais mais elevadas.

As empresas com, pelo menos, 200 funcionários foram classificadas, tendo em conta dois critérios: o grau em que cada empregado estava disposto a recomendar a sua própria empresa e o grau em que estava disposto a indicar empregadores em setores semelhantes.

Qualquer empresa com 200 ou mais funcionários é elegível para ser classificada. A Statista utilizou bases de dados de empregadores, listas de indústrias e pesquisa documental para investigar uma lista inicial de mais de 2000 empresas.

Por sua vez, foram convidados a participar cidadãos de várias origens sociodemográficas, de modo a criar uma amostra representativa dos trabalhadores a tempo inteiro ou a tempo parcial de empresas importantes de Singapura.

Consulte as 250 pontuações mais altas aqui.