A Apple já nos habituou aos seus eventos, onde apresenta os seus novos produtos todos os anos. Estes são momentos sempre esperados e que acontecem em alturas muito específicas do ano. A empresa tem estado a mudar parte destas apresentações e agora sabe-se que a Apple pode saltar evento da primavera e anunciar novos iPads, M3 MacBook Airs online.

Todos os anos a Apple presenteia os seus clientes com dois momentos especiais. Falamos das keynotes que a empresa realiza, onde apresenta as suas mais recentes novidades no campo do hardware e também dos sistemas operativos que vão ser o centro destas novas propostas.

Contrariando o que é a sua normalidade, a Apple poderá este ano voltar a saltar mais um dos seus eventos. Falamos do que realiza na primavera e onde teria já preparada uma série de novidades que iria apresentar para o seu público.

Quem avança esta informação é o conhecido Mark Gurman, que relata que a Apple está “a planear anunciar os novos produtos no seu site com uma série de vídeos online e campanhas de marketing”. Caso se confirme esta situação, seriam dois anos consecutivos que a Apple passou um evento de primavera, com este a esperar-se ser particularmente repleto de novos produtos.

Qualquer que seja o formato destes anúncios, os rumores sugerem que estes vão acontecer em breve. Mark Gurman, no entanto, prevê de forma mais conservadora que a apresentação do novo hardware ocorrerá este mês ou no próximo.

Ao mesmo tempo que surgirá a atualização do iPad Pro e um novo iPad Air de 12,9 polegadas, Mark Gurman relata que a Apple está a planear anunciar novos Apple Pencils e Magic Keyboards. Também é esperado o lançamento do MacBook Air M3 em modelos de 13 e 15 polegadas, com os novos SoC M3.

Ainda que seja uma repetição do que aconteceu o ano passado, não é normal a Apple saltar estes eventos. São o momento em que a empresa revela todas as suas novidades e como tal uma montra única para os seus novos produto e novos sistemas operativos. Esta informação vem de uma fonte fidedigna que no passado já mostrou ter acesso a dados que são verdadeiros.