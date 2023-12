Desde que a Apple lançou o iPhone 15 Pro Max que este se tem batido de forma igual com toda a concorrência, atingindo valores que o colocam no topo. A avaliação da DxOMark tem procurado replicar esses resultados, mas os testes têm ficado aquém do esperado. Depois da fotografia, surge agora o teste da bateria do iPhone 15 Pro Max que dececionou.

O mais recente teste da DxOMark com o iPhone 15 Pro Max olhou para um dos elementos essenciais deste smartphone que os utilizadores mais avaliam. Falamos da bateria, onde a Apple tem procurado apostar muito. Ainda assim, e do que foi revelado, este smartphone apenas conseguiu a 29.ª posição global e a 8.ª da gama Ultra-Premium (+800 dólares).

O iPhone 15 Pro Max demonstrou ótimo desempenho nos testes de autonomia. Num perfil de utilizador moderado, o aparelho durou mais de 69 horas, classificando-o entre os melhores aparelhos testados. Em casos de teste individuais, este iPhone também apresentou autonomia acima da média em quase todos os casos de teste, exceto em jogos, que consumiram energia acima da média.

A experiência com o carregador de 30 W ainda foi relativamente fraca quando comparada com outros smartphones. Foi medida uma velocidade máxima de carregamento de 27W. Este iPhone levou mais de 2 horas para uma carga completa, colocando o dispositivo no meio da tabela. No teste de reforço de carga rápida, o iPhone recuperou apenas 4 horas e 5 minutos de autonomia adicional, o que é mediano.

Prós Contras Boa autonomia em testes internos e externos

Baixas correntes de descarga em quase todos os casos de teste

Boa eficiência de carga sem fio

Baixos consumos residuais em cargas com e sem fio Pouca autonomia durante os jogos

Tempos de carregamento mais longos que a média

Baixa eficiência de carga com fio

O iPhone 15 Pro Max mostrou uma eficiência impressionante graças às correntes de descarga relativamente baixas para quase todos os casos de teste individuais. Isto indica que o dispositivo está geralmente bem otimizado. Por outro lado, a eficiência de carregamento com fio do iPhone foi bastante baixa, com uma perda de quase um terço da energia consumida pelo carregador. Apesar disso, os consumos residuais de ambos os carregadores eram muito baixos, quer o dispositivo totalmente carregado ainda estivesse ligado ou não.

Comparado com outros dispositivos do segmento Ultra-premium (mais de 800 dólares), o iPhone 15 Pro Max ficou próximo do topo da tabela. O aparelho bem otimizado demonstrou uma autonomia bastante competitiva, independente da pequena capacidade da bateria. A única desvantagem principal foi a fraca experiência de carregamento.

O iPhone 15 Pro Max supera o seu antecessor, o iPhone 14 Pro Max, num ponto, graças ao desempenho de carregamento e duração da bateria aprimorados. Mas ainda está atrás do iPhone 13 Pro Max, que continua a ser o aparelho com melhor desempenho de bateria entre todos os smartphones da Apple testados até agora pela DxOMark.