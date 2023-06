A WWDC 2023 da Apple veio mostrar todas as novidades que a Apple prepara para os próximos meses. Estas vão estar acessíveis aos programadores, que as vão explorar e incorporar nas suas apps. Agora que todas as novidades foram reveladas, é hora de recordar o que melhor subiu ao palco da WWDC 2023.

Foi ao final da tarde de ontem que a Apple revelou as suas grandes novidades. A lista de novidade dos novos sistemas é grande e estará em breve acessível a todos, primeiro nas versões de testes e mais tarde nas versões oficiais.

A Apple, entretanto, resumiu tudo num pequeno vídeo onde todas as novidades estão disponíveis. Este é mesmo apenas um pequeno resumo onde muito pode ser visto. O detalhe está disponível e será bem mais interessante para todos.

Com todas estas novidades, a Apple renova não apenas os seus sistemas, mas revelou também novidades no campo do hardware. Houve uma novidade importante, que era esperada por todos, que prepara a Apple para a Realidade Virtual. Vamos assim recordar o que de melhor chegou pelas mãos da Apple.

Um novo MacBook Pro de 15 polegadas

A primeira grande novidade da Apple foi focada no hardware. Trouxe o novo MacBook de 15 polegadas, que promete seguir todas as funcionalidades que a marca trouxe para os restantes modelos. A marca destacou a sua bateria, que pode chegar às 18 horas.

A equipar este computador portátil está o SoC M2 que equipa o modelo de dimensões menores. Isto é a garantia de um desempenho elevado e que irá satisfazer qualquer um que escolha este novo modelo da Apple.

Tal como o modelo de 13 polegadas, a nova máquina não tem uma ventoinha presente. Tem a mesma quantidade portas, ou seja, duas portas Thunderbolt 4, além de uma porta áudio e uma porta de carregamento MagSafe.

O novo MacBook Pro de 15 polegadas vai estar disponível em quatro cores (ou tons de cinza): Midnight, Space Grey, Starlight e Silver. Terá um preço que começa nos 1.649 euros e estará em pré-encomenda hoje. Ele estará disponível nas lojas a partir da próxima semana.

O Mac Studio e o Mac Pro recebem o novo SoC M2 Ultra

A Apple resolveu agora renovar algumas das suas máquinas e fê-lo com uma novidade de peso. Para além de renovar parte do seu hardware, com o esperado ganho de desempenho, revelou também um novo SoC, o M2 Ultra.

Este novo processador promete trazer ainda mais suporta até 192GB de RAM e traz também um aumento do desempenho esperado. Com esta novidade, a Apple duplica o número de núcleos de CPU e GPU no seu SoC.

Isso vai torná-lo 25% mais rápido no desempenho que o Max M1 Max e 4 vezes mais rápido que qualquer Mac com um processador Intel. Este ganho de desempenho será notório e acessível tanto no Mac Studio como no Mac Pro.

No que toca a outras melhorias, tanto o Mac Studio como o Mac Pro vão poder trabalhar com resoluções 8K de forma muito mais simples. Também será mais natural trabalhar com ficheiros desta resolução.

Com estas atualizações, a Apple termina a migração da sua linha de computadores e abraça os seus SoC em toda a linha. É de forma definitiva o abandono dos processadores Intel, ficando-se agora apenas nas suas propostas.

Tal como antes, o Mac Pro tem um preço muito elevado, com a proposta base a custar 8499€. Já o Mac Studio tem um preço que começa nos 2449€, no modelo mais básico.

O iOS 17 foi apresentado com muitas novidades

Tal como esperado, a Apple revelou o iOS 17. A marca tem muitas novidades para elevar ainda mais o iPhone e isso foi visto durante a Keynote da WWDC 2023. Esta versão focou-se em melhorar muitas das funcionalidades já presentes, com muitos pormenores.

Em primeiro lugar temos o Live Voicemail, que permite gravar uma mensagem para quando as chamadas não são atendidas. Também podem agora definir a imagem que será apresentada quando uma chamada for recebida noutro iPhone, elevando a personalização.

Depois, temos melhorias no AirDrop, que deixa de precisar de proximidade para a partilha de ficheiros ou texto. Há também uma nova forma rápida de partilhar o número de telefone, com um simples toque, o NameDrop.

Na continuação das novidades, vamos ter uma nova forma de ter o iPhone como uma ferramenta útil. Assim, o Standby vai permitir que ao colocar o iPhone na horizontal este vai assumir outra utilidade. Será como um despertador, mas com acesso a widgets e a informação essencial do utilizador.

Uma nova app foi criada, o Journal. Esta permite resumir tudo o que o utilizador está a experimentar, como se um diário fosse, alimentado com informações adicionais. Esta será totalmente privada e apenas acessível ao utilizador.

O teclado da Apple foi melhorado, com novas formas de completar o texto e de ajudar os utilizadores. A Siri foi mudada e pode ser chamada de forma mais simples. Agora basta chamar o nome da assistente e esta estará disponível.

Claro que há muitas mais melhorias que não são visíveis e que vão elevar o sistema da Apple. Com o iOS 17 há mais segurança e uma maior presença da IA.

A primeira versão de testes do iOS 17 já estará acessível aos programadores que a quiserem testar. Em breve vai surgir a versão pública de testes, que culminará com a versão final deste sistema.

As novidades que a Apple trouxe ao iPadOS 17

Também o sistema operativo do iPad também foi atualizado. O iPadOS 17 renova muitas áreas e traz para o ecrã de bloqueio os widgets que já eram conhecidos.

Há uma melhoria no campo da utilização dos PDFs neste sistema, que agora podem aceder aos dados dos utilizadores. Todo este acesso é seguro e com camadas de proteção elevada.

Os widgets recebem melhorias e são agora interativos. Permitem que os utilizadores possam agir diretamente sobre a informação ali presente, sem ter de abrir as respetivas apps.

Uma das novidades mais importantes desta versão é a chegada da app Saúde ao iPad. Esta fica assim num ecrã maior e com informação mais simples de ler e de interpretar.

Muitas das novidades do iOS 17 vão também chegar a esta nova versão. Assim, o iPadOS 17 ficará ainda mais rico.

macOS Sonoma, o novo sistema para o seu Mac

Como faz todos os anos, a Apple também renovou o macOS. Com a nova versão, o macOS Sonoma, a empresa renovou várias novidades. Uma delas vem também para os widgets, que pode agora ser arrumados no ecrã do computador.

Outra melhoria da Apple vem para a parte gaming. O macOS Sonoma traz agora um novo modo dedicado aos jogos e que consegue dar ainda mais para esta área, reduzindo latências e dando mais desempenho.

As chamadas vídeo recebem também uma melhoria e que traz o utilizador para a frente de qualquer apresentação. Este modo coloca-o numa área que podem ser movida e que coloca o utilizador em primeiro plano. Esta pode ser usada em qualquer app de comunicação.

O Safari também tem melhorias nesta versão do macOS e assim está mais seguro e com melhor desempenho. Temos também agora perfis para separar o trabalho das navegações mais pessoais. A chegada das webapps permite que qualquer site seja transformado numa app.

O Apple Watch tem muitas novidades do watchOS 10

Outra novidade da Apple veio com o watchOS 10 e a forma como vai apresentar a informação aos utilizadores. A Apple quis resumir e focar tudo o que apresenta, sendo agora muito mais simples aceder a esta área.

Também as apps foram ajustadas e assim exprimem melhor todas as condições presente, quer sejam do tempo, da hora outras. Também dentro destas, o utilizador poderá rodar a coroa para ver ainda mais informação.

No campo das atividades físicas, sempre presentes no Apple Watch, há uma novidade que era esperada. Falamos do ciclismo, que está agora disponível e que vai permitir ligar o relógio a qualquer equipamento Bluetooth para avaliar o desempenho do utilizador.

Há mais novidades nesta área com a funcionalidade de caminhada a ter informações adicionais, bem como o golf e outras. No campo da saúde mental, a Apple resolveu apostar de forma firme. Há uma app para o ajudar a perceber problemas, que também vai estar no iOS 17.

Para ajudar em várias áreas, o Apple Watch vai medir o tempo que passamos na rua. Este será particularmente importante para as crianças e para ajudar a impedir problemas de visão.

Apple Vision Pro: A realidade aumentada é a próxima aposta da Apple

Como nos habitou ao longo dos anos, a Apple reservou uma novidade para o final da Keynote. Esta era já muito falada e até esperada, mas agora toma finalmente forma. Falamos do Apple Vision Pro, os óculos de realidade aumentada.

O Vision Pro é o primeiro dispositivo de realidade mista da Apple. O dispositivo vem com um sistema operativo totalmente novo que oferece uma interface tridimensional. As experiências no Vision Pro não são restritas aos limites de um ecrã, os utilizadores podem criar apps em qualquer escala e colocá-los onde desejarem.

Este é o primeiro passo da empresa neste campo e inicia uma nova era da computação com os novos Apple Vision Pro para realidade aumentada.

Com os novos Apple Vision Pro é possível projetar sobre o nosso ambiente, um novo mundo digital. Por exemplo, pode estar na sua sala e projetar uma interface para interação com apps e serviços.

Segundo a Apple, com os Apple Vision Pro pode facilmente ter a interface gráfica do seu macOS, iPad ou iPhone projetada. Pode aumentar o tamanho, pode interagir, pode fazer videoconferências, tudo de forma integrada.

Os Apple Vision Pro vão mudar a nossa forma de trabalhar, de colaborar, de ser criativos e produtivos. Este novo equipamento da Apple inova ao nível do áudio, ao nível da imagem, vem com o novo SoC R1 e traz também um SoC M2.

Ao nível da segurança, destaque para optic ID que faz a leitura da íris, sendo possível usar em autenticação, pagamentos, etc. Chegam no início do próximo ano ao mercado dos EUA e custarão cerca de 3499 dólares.