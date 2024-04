Contas Apple ID perdem sessão e exigem a reposição da palavra-passe

Como se diz na gíria, "algo errado não está certo" e este comportamento poderá indicar que a Apple precisou de proteger o seu sistema, obrigando alguns utilizadores a repor a sua palavra-passe do Apple ID.

Apple ID de alguns utilizadores comprometido?

O dia começou com alguns utilizadores a verem a sessão do seu Apple ID terminada e a mensagem para reporem a palavra-passe. Um comportamento que não é normal, e que poderá indicar algum problema. No entanto, não foi uma ação geral.

Segundo é reportado, os utilizadores visados afirmam que a saída súbita e inexplicável do Apple ID está a ocorrer em vários dispositivos. Quando tentam iniciar sessão novamente, a sua conta é bloqueada e é-lhes pedido que redefinam a palavra-passe para voltarem a ter acesso.

Esta situação conduziu a problemas adicionais com o Apple ID nos utilizadores que ativaram a proteção contra roubo de dispositivos e que estão longe de um local de confiança, bem como à redefinição de quaisquer palavras-passe específicas de aplicações previamente configuradas no iCloud.

Conforme podemos ver, as queixas dos utilizadores sobre o problema começaram a aparecer nas redes sociais no final do dia de ontem. Contudo, nesta madrugada foram aparecendo cada vez mais utilizadores sem acesso aos seus serviços.

A equipa do Pplware, até ao momento, não foi afetada com este problema. Também não foi reportada alguma falha pela página Web de Estado do Sistema da Apple.

Para já, a Apple não prestou qualquer esclarecimento. Atualizaremos a informação assim que houver novos desenvolvimentos.

Foi afetado/a pelo problema do Apple ID? Deixe-nos saber nos comentários.