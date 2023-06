Apple atualizou o Mac Studio e traz-lhe um novo SOC, o M2 Ultra

A Apple tem no Mac Studio um dos seus melhores computadores, dedicados ao trabalho e a tarefas mais complicadas e exigentes. Esta máquina recebe agora uma atualização de peso e uma novidade. Chegou mais um SoC da Apple, o M2 Ultra

Apresentado o ano passado, o Mac Studio foi uma renovação de uma máquina que muitos escolhem no momento de trabalhar em tarefas mais complexas. Agora, este computador recebe atualizações de peso para ser mais rápido e mais capaz.

O Mac Studio recebe como novidade da Apple um novo SoC. Falamos do SoC M2 Max. Isso vai torná-lo 25% mais rápido no desempenho que o Max M1 Max e 4 vezes mais rápido que qualquer Mac com um processador Intel.

Além disso, e como esperado, também o novo M2 Ultra vai chegar ao Mac Studio. Esta atualização permite que suporte até 192GB de memória integrada. A Apple diz que este é o processador mais potente que já foi criado para um PC.

O Mac Pro também foi atualizado e recebe o novo SoC, para lhe dar muito mais potencia e capacidade de processamento. A Apple termina assim a migração dos seus processadores para o seu universo de SoC.