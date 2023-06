20 anos de sistemas operativos: veja os mais populares e os que marcaram a sua vida

É do conhecimento geral que o Windows tem sido o sistema operativo para desktop mais popular desde há muitos anos. Se fizermos um passeio pela história e recuarmos 20 anos, pelos números dos utilizadores, perceberemos a luta entre o sistema da Microsoft, o da Apple e de vários outros. Já agora, usa um sistema bom ou um popular?

Duas décadas de sistemas operativos: quais os mais preponderantes?

No passado as dificuldades eram maiores, a criação dos sistema operativos tinham muito menos intervenientes, eram caríssimos e os dispositivos menos capazes. Avançando 20 anos e as coisas mudaram bastante. Não apenas as versões do Windows mudaram, mas também a participação de mercado alterou-se.

Nestas duas décadas, a Apple quintuplicou a sua percentagem de utilizadores, Windows diminuiu substancialmente ao perder participação de mercado para o Mac, Linux, Chrome OS e outros.

Assista ao vídeo abaixo para ver esta realidade numa visualização animada. É curiosa a ascensão e queda de algumas versões, como a do Windows XP, por exemplo.

A história agora escreve-se com SO para mobile

É um facto que cada vez são mais esses sistemas operativos que atualmente influenciam a nossa vida, seja como peça de trabalho, seja como base para tudo o que fazemos nos nossos atuais dispositivos. Contudo, esta amostra concentra a evolução na participação de mercado do sistema operativo de desktop.

Portanto, não encontrará Android, iOS ou outro qualquer nesta lista. No entanto, esta amostra, que muitos utilizadores testemunharam no dia a dia, ainda hoje marca tendências.

Sabia que a história do Windows remonta ao início da década de 1980, quando a Microsoft estava a desenvolver o software de processamento de texto chamado "Interface Manager"? Este software tinha uma interface gráfica baseada em ícones, menus e janelas, semelhante ao conceito introduzido pelo Xerox Alto na década de 1970 e popularizado pelo Apple Lisa e pelo Macintosh da Apple na década de 1980. A história é fantástica.

Para si, qual foi o sistema operativo e versão que mais o marcou?