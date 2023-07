Apple Watch Ultra deverá ser mais leve na próxima versão

O Apple Watch Ultra apareceu no passado ano para reforçar a oferta da empresa num segmento mais desportivo, com mais exigência e robustez. No entanto, para oferecer a resistência pretendida, o peso foi sacrificado. O Ultra pesa 61,3 gr. Os rumores apontam para um nova versão mais leve, mas com a mesma segurança.

Se nunca experimentou um, talvez não saiba que o peso do Apple Watch Ultra é quase o dobro do peso do Series 8 mais leve, e ainda é notavelmente mais pesado do que os modelos de 45 mm. Contudo, segundo os rumores de uma fonte chinesa, a Apple irá, na nova versão, a lançar dentro de 2 meses, mudar também esse parâmetro.

Mas será uma fonte fiável? Em março, o utilizador chinês do Weibo, Setsuna Digital, afirmou que a Apple planeava lançar uma nova cor amarela para o modelo base do iPhone 14 e para o iPhone 14 Plus. Poderá agora ter igualmente uma informação fidedigna, mas temos de continuar a ver esta informação dentro do rumor.

O novo Apple Watch Ultra tem um peso reduzido

A versão atual do Ultra, com caixa de titânio, pesa 61,3g. Isso é o dobro do peso do Apple Watch Series 8 mais leve, o de alumínio de 41 mm, com 31,9 g - e ainda significativamente mais pesado do que outros modelos S8:

Aço inoxidável de 41 mm: 42,3 g

45 mm alumínio GPS + Cellular: 39.1g

Aço inoxidável de 45 mm: 51,5 g

A publicação da Setsuna Digital não indica um peso específico, pelo que não sabemos se a redução comunicada é significativa.

Pode dever-se à utilização de peças impressas em 3D

Um relatório anterior do analista da Apple, Ming-Chi Kuo, afirmou que a empresa planeia utilizar peças impressas em 3D no Ultra deste ano.

Kuo diz que a Apple está a adotar a tecnologia de impressão 3D, que deverá fornecer algumas das peças mecânicas para o Apple Watch Ultra 2. Segundo ele, a nova abordagem poderá "melhorar o tempo de produção e reduzir o custo de produção".

Os componentes impressos em 3D podem ser fabricados a partir de uma vasta gama de materiais, incluindo resinas, plásticos, metais e até fibra de carbono. Mas o plástico é o mais comum, sendo o PLA e o ABS as variantes mais utilizadas. Se as peças impressas em 3D estiverem a substituir o metal, a redução do peso será provavelmente um benefício adicional.