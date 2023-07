Aeolus: satélite com tecnologia “made in” Portugal vai reentrar na Terra

Já ouviu falar no satélite Aeolus? Este satélite foi o primeiro a ter como missão avaliar e criar perfis de ventos à escala mundial. A Agência Espacial Europeia (ESA) já iniciou as manobras para a reentrada do satélite Aeolus na Terra.

Aeolus: a 80 kms da superfície da Terra irá incendiar-se

Como referido, o Aeolus realizou diversas observações para criar perfis do vento. Essas observações irão ser usadas para melhorar as previsões do tempo e os modelos climáticos. O satélite Aeolus carregava apenas um grande instrumento – um Doppler wind lidar que permite "medir" os ventos que se fazem no nosso planeta.

O satélite Aeolus foi lançado em 2018, tem tecnologia portuguesa e esteve 5 anos em operação (mais 2 do que estava previsto). Segundo refere o Observador, quando o Aeolus se encontrar a 80 quilómetros da superfície da Terra, grande parte do satélite irá incendiar-se e alguns dos fragmentos podem mesmo chegar à Terra.

No entanto, segundo a ESA, a probabilidade de um fragmento atingir uma pessoa é quase três vezes menor do que o risco da queda de um meteorito.