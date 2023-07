Carro lunar da Toyota terá tecnologia que “fabrica” o próprio combustível

Levar veículos para a Lua é uma tarefa desafiante. As unidades terão de ser elétricas, como as que jazem no solo lunar, permitindo aos astronautas terem a autonomia para explorarem o território. Como tal, o veículo tripulado da Toyota utilizará a energia solar para realizar a eletrólise, dividindo a água em hidrogénio e oxigénio durante os longos dias lunares.

Toyota quer fabricar combustível através da água da Lua

O maior fabricante de automóveis do mundo, a Toyota, revelou que planeia utilizar a tecnologia de combustível regenerativo para o seu veículo lunar, cujo lançamento está previsto para o final desta década, informou a Reuters. A Toyota está a estabelecer uma parceria com a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) para a construção deste veículo.

Nos últimos anos, o Japão tem vindo a reforçar as suas ambições em resposta à corrida espacial emergente entre os EUA e a China. Cinquenta anos após o histórico pouso na Lua, os EUA preparam-se para outra missão lunar, a Artemis. Com isso querem estabelecer um posto avançado chamado Gateway na órbita lunar.

O Japão planeia ter o seu astronauta nesse posto avançado lunar e, através da JAXA, está também a trabalhar em estreita colaboração com os EUA na missão Artemis. Parte deste acordo será um veículo lunar para duas pessoas que a Toyota está a construir, que foi agora revelado ser alimentado por tecnologia de combustível regenerativo.

O "cruzador lunar" da Toyota

Os rovers em missões espaciais têm utilizado a energia solar para gerar energia e armazená-la nas suas baterias para ser utilizada durante a noite. Na Lua, contudo, uma única noite equivale a 14 dias na Terra, e o armazenamento de energia com base em baterias é um desafio, que poderá mesmo ser... impossível!

Além disso, os planos da Toyota para o rover, denominado Lunar Cruiser, incluem um veículo que pode transportar dois humanos durante períodos prolongados, como um mês, para uma exploração estável e a longo prazo da Lua. Este veículo deverá pesar 10 toneladas, terá de enfrentar ambientes poeirentos e temperaturas extremas na Lua, assegurando simultaneamente que os passageiros estão protegidos dos elementos e continuam o seu trabalho de exploração.

Tecnologia de combustível regenerativo

É aqui que a tecnologia de combustível regenerativo pode ajudar. De acordo com a recente atualização da Toyota sobre o Lunar Cruiser, o veículo tripulado utilizará a energia solar para dividir a água em hidrogénio e oxigénio através de eletrólise durante os longos dias na Lua e armazená-la-á em células de combustível para ser utilizada durante a noite.

A energia armazenada nas células de combustível será depois convertida em eletricidade e utilizada para alimentar o rover. Numa primeira fase, a água a utilizar será enviada da Terra. No entanto, no futuro, a Toyota não exclui a possibilidade de utilizar gelo de água dos polos lunares para alimentar o seu rover.

Prevê-se que o Lunar Cruiser tenha uma vida útil de 10 anos e trabalhe mais de 42 dias por ano a transportar astronautas na Lua. Para tal, é necessária muita água e a Toyota tem esperança de que outra empresa espacial consiga resolver a logística da extração do gelo de água ou do transporte do ingrediente crítico para as suas células de combustível na Lua.

Na Terra, a água não é escassa e a Toyota também pondera utilizar esta tecnologia para alimentar os seus futuros veículos. À medida que os países procuram formas de se afastarem dos combustíveis fósseis, as células de combustível estão a ser amplamente exploradas para alimentar os transportes.

Sendo o maior fabricante de automóveis do mundo, a Toyota está, sem dúvida, a procurar formas de os seus carros terem capacidades de longo alcance sem gastarem dezenas de minutos a carregar.