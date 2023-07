Elon Musk volta a assumir o título de homem mais rico do planeta

O título de homem mais rico do planeta tem estado a mudar de mãos de forma muito frequente, algumas delas com Elon Musk em destaque. Esta é uma posição que todos almejam ter, mas que poucos podem atingir. Depois de algumas trocas, Elon Musk volta a assumir esta posição e a mostrar como a sua fortuna é enorme.

O conhecido CEO da Tesla, fundador da SpaceX e dono do Twitter, Elon Musk, assumiu hoje novamente o título de pessoa mais rica do mundo. Ao ganhar esta posição, destrona novamente o presidente e CEO da empresa de luxo francesa LVMH, Bernard Arnault, segundo está a ser avançado pela Forbes.

Este bilionário de 52 anos conseguiu recuperar esta posição que já foi sua várias vezes após uma valorização das ações da Tesla. O património líquido de Musk cresceu 4.100 milhões de dólares (3.699 milhões de euros) durante o dia de hoje. Assim, aumentou o seu património líquido em mais de 1,75% para 240.700 milhões de dólares.

O património líquido de Bernard Arnault, o proprietário da Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany caiu 1% (4.400 milhões de euros) para 234.900 milhões de dólares. Esta mudança deveu-se à desvalorização das ações da LVMH. Tinha destronado Elon Musk nesta lista no final do ano passado e, desde então, o dono do Twitter ocupou o título algumas vezes.

Elon Musk recaptured the title of world’s richest person this week amid a back-and-forth battle with French luxury goods mogul Bernard Arnault. https://t.co/EZWpl4hSzf — Forbes (@Forbes) July 24, 2023

No mês passado, estes os dois bilionários encontraram-se num almoço num hotel de luxo em Paris. O terceiro lugar da lista das pessoas mais ricas do mundo é ocupado pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, com uma fortuna de 151.900 milhões de dólares.

Atualmente, Elon Musk está numa posição de destaque por ter mudado o logótipo do pássaro azul do Twitter. Esta rede social, que comprou por 44.000 milhões de dólares no ano passado, passou a ter como imagem de marca X e, embora isso não tenha tido impacto na sua fortuna, alavancou a sua posição.

Este é um lugar onde Elon Musk certamente quer estar. Para além de confirmar a sua fortuna pessoal, dá-lhe o destaque e a atenção que sempre procura ter e que tantas vezes alimenta a sua personalidade mais efusiva.