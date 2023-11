Tesla vai construir um carro de 25.000 euros na Alemanha, segundo fontes

Hoje em dia ninguém pode negar que o foco está nos carros elétricos e a Tesla é, sem dúvida, o 'santo graal' deste setor. E as mais recentes informações vindas de algumas fontes da indústria indicam que a empresa de Elon Musk vai construir um carro de 25.000 euros na Alemanha.

Tesla pode produzir um carro de 25.00o euros na Alemanha

Segundo as informações avançadas pela Reuters, a Tesla tem planos para construir um carro de 25.000 euros na sua fábrica na Alemanha, localizada numa zona próxima à capital de Berlim, em Gruenheide. A agência adiantou que estas informações foram reveladas nesta segunda-feira (6) por fontes com conhecimento no assunto.

Estes planos são há muito aguardados pelos consumidores, uma vez que, desta forma, poderão ter acesso a um carro da prestigiada marca de Elon Musk, que seja amigo do ambiente, mas a preços mais acessíveis e dentro do normal comparativamente a outros modelos. Para além disso é uma forma de a marca ganhar força para o objetivo da aceitação do mercado da produção em massa dos seus veículos.

A fonte, que não quis ser identificada, não deu detalhes sobre quando esta produção teria início. Mas revelou que a notícia foi dada por Elon Musk na passada sexta-feira (3) quando este visitou a fábrica em Gruenheide. Já a Tesla recusou tecer comentários sobre o assunto. Contudo, as ações da popular marca de elétricos aumentaram 3% nas negociações dos EUA pela manhã.

A fábrica alemã produz atualmente o Modelo Y, que é o mais vendido da marca na Europa. Nessa mesma visita, Musk aproveitou para informar os trabalhadores que estes iram receber um aumento salarial de 4% já a partir deste mês de novembro. A produção e venda em massa irá também ajudar a Tesla a atingir o seu objetivo de aumentar as entregas de veículos para os 20 milhões até 2030.

É sabido que muitas pessoas gostaríam de comprar um carro elétrico, mas o valor dos mesmos faz com que desistam dessa opção, optanto assim pelos tradicionais a motor. Segundo os dados recentes da empresa de investigação automóvel JATO Dynamics, o preço médio de um veículo elétrico na Europa no 1º semestre de 2023 foi superior a 65.000 euros. Já na China esse valor ronda os 31.000 euros... menos de metade!