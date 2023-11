iPod da Apple ganhou estatuto “vintage” e foram muitos os nostálgicos que o compraram

O iPod da Apple é, hoje, quase um dinossauro tecnológico, por tudo aquilo que a evolução já nos deu, desde o seu aparecimento. Aliás, foi sob o estatuto vintage que a versão "renovada e restaurada" do equipamento esgotou, recentemente.

Os produtos vintage têm um quê de encantadores, a par da nostalgia que lhes está, muitas vezes, associada. Recentemente, o iPod da Apple atingiu esse estatuto e conquistou muitos corações na Urban Outfitters.

Estreou em outubro de 2001 e deu música até ao ano passado, tendo sido desligado aquando da sua sétima geração, declarada EOL (em português, fim de vida).

iPod vendido como vintage nem aqueceu o lugar no site

Apesar do fim oficial, um retalhista de tecnologia vintage chamado Retrospekt deu uma nova vida ao iPod de quinta geração, oferecendo unidades "renovadas e restauradas", para serem vendidas no site da Urban Outfitters. Estes iPods renovados foram equipados com baterias novas e 128 GB de armazenamento flash.

No site da retalhista especificava que estes modelos de iPod datavam de 2007 e cada compra incluía um cabo de sincronização original da Apple e auscultadores.

Com um preço original de 249 dólares, quando foi lançado, a Urban Outfitters vendeu estas unidades recondicionadas por 349 dólares. O preço não parou os entusiastas, tendo o stock esgotado, rapidamente.

Apesar de o número específico de unidades disponibilizadas no site da Urban Outfitters não ter sido revelado, é notável que um dispositivo obsoleto suscite tanto interesse, a ponto de esgotar.

Aquando do lançamento do primeiro iPhone, em 2007, a Apple estava a vender cerca de 40 milhões de iPods por ano. O tempo passa...

Dizia que sim a um iPod vintage?