Apple descontinuou o iPod touch. Acabou a era de um dispositivo icónico

É o fim de uma era, a Apple deixou de fabricar o outrora icónico iPod. O pequeno leitor de música ajudou a salvar a Apple e tornou a empresa uma potência na indústria da música, mas chegou o dia do fim. A Apple anunciou hoje que está a descontinuar oficialmente o iPod touch.

Este gadget foi já há vários anos substituído por outros dispositivos como o iPhone e o iPad. A Apple diz que está a eliminar o ‌iPod touch‌ porque os seus recursos estão disponíveis em toda a linha de produtos da Apple.

Chegou ao fim a era iPod

O ‌iPod touch‌ é o último dispositivo restante na linha iPod e não é atualizado desde maio de 2019, há três anos. Num comunicado, o responsável de marketing da Apple, Greg Joswiak, disse que o "espírito do iPod vive" noutros produtos da Apple.

A música sempre fez parte do nosso núcleo na Apple, e levou-a a centenas de milhões de utilizadores na forma como o iPod teve mais impacto do que apenas a indústria musical - também redefiniu a forma como a música é descoberta, ouvida e partilhada. Hoje em dia, o espírito do iPod continua a viver. Integrámos uma experiência musical incrível em todos os nossos produtos, desde o iPhone ao Apple Watch, passando pelo HomePod mini, pelo Mac, iPad e Apple TV. E a Apple Music oferece uma qualidade de som líder na indústria com suporte para áudio espacial - não há melhor forma de desfrutar, descobrir e experimentar música.

Disse Greg Joswiak, vice-presidente de Marketing Mundial da Apple.

Já não lugar para um MP3 player

O iPod revolucionou a indústria da música, tornando o MP3 omnipresente. Foi aclamado como um “walkman do século 21” e é difícil subestimar o seu significado cultural na primeira década do século. Anúncios com silhuetas de dançarinos com auscultadores brancos ligados a iPods estavam aparentemente por toda parte. E o gadget não era apenas para crianças "fixes".

Várias celebridades usavam e tinham este dispositivo de música como um companheiro inseparável, era único na aparência e no modo de usar.

A Apple introduziu o primeiro iPod há 21 anos em outubro de 2001, e na altura, era um dispositivo musical revolucionário que colocava milhares de canções nos bolsos dos fãs da Apple.

A empresa de Cupertino introduziu muitas iterações do iPod, incluindo o iPod Shuffle, o iPod nano e o iPod touch, mas desde então todas foram gradualmente eliminadas e descontinuadas.

O iPod touch ainda estará disponível para compra através do website da Apple, lojas de retalho Apple, e através de Revendedores Autorizados Apple enquanto durarem os stocks.

O iPod touch de sétima geração tem um preço a partir de 249,00 € e apresenta um ecrã de 4 polegadas com moldura grossa, um botão Home padrão sem mecanismo de desbloqueio biométrico, e um chip A10 Fusion. Está disponível em Cinzento sideral, Prateado, Rosa, Azul, Dourado e (PRODUCT)RED™.

Leia também: