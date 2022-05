O Folião, Carnaval de Torres revisitado em videojogo

Hoje vamos dar-vos a conhecer um jogo, em desenvolvimento por uma equipa nacional e que apresenta uma temática que também nos é bastante familiar: O Folião.

Venham conhecer um pouco melhor este jogo sobre o Carnaval de Torres Vedras.

O Carnaval de Torres Vedras é um dos mais importantes e mais mediáticos de Portugal, sendo já conhecido e famoso além fronteiras.

Todos os anos (excetuando os da pandemia, claro), dezenas de milhar de pessoas deslocam-se a Torres Vedras embebidas pelo sentimento de folia e boa disposição onde dão largas a uma loucura mais ou menos controlada, participando neste famoso Carnaval, onde também não falta algum sentimento de ironia mais ou menos politizada.

O Folião

O Folião (The Reveller, em inglês) é um jogo que celebra precisamente o Carnaval de Torres Vedras e como tal, a sua ação decorre nesta bela cidade do Oeste, durante a época do famoso carnaval.

O jogo caracteriza-se por ser um choose your own adventure game, ou seja, a protagonista vai ter uma série de escolhas ao longo do jogo que vão impactar as suas capacidades e recursos, levando consequentemente a que cada jogador tenha uma experiência única de jogo.

O jogador tem como objetivo sobreviver ao carnaval através da gestão dos seus recursos e das suas escolhas.

Trata-se de um jogo com perspectiva top-down (visto a partir de cima) que apresenta múltiplos desafios no seu curso, que o jogador terá de ultrapassar.

O Folião é uma aventura single-player que está em desenvolvimento para Windows PC e que assenta a sua jogabilidade na exploração do espaço do Carnaval de Torres Vedras. Por exemplo, a audiência pode navegar entre dois pontos do mapa que estejam adjacentes e um evento surgirá ao chegar ao mesmo.

Existem no total 25 eventos, sendo que quando o jogador chega a um ponto no mapa, acontece um evento novo. O mesmo tem 2 a 3 opções de escolha, essas mesmas escolhas afetam as barras de status, o dinheiro e o tempo. Os status são os recursos que o jogador terá que gerir para sobreviver ao carnaval - "Álcool", “Energia”, “Social” e “Diversão” - para além do dinheiro e do tempo.

Quando a barra de "Álcool" chega aos 100% é Game Over e quando a barra de “Energia” chega aos 0% também é Game Over. O jogador ganha o jogo se conseguir sobreviver aos primeiros dois dias do grande evento anual da cidade de Torres Vedras!

O grande propósito do O Folião é causar uma sensação única e, de certa forma, pessoal à audiência durante toda a experiência. O mesmo é obrigado a refletir e a ponderar, sendo necessário prestar muita atenção aos recursos disponíveis, senão facilmente acaba por perder o jogo. Ao longo do gameplay do O Folião, a audiência vai sentir que as suas escolhas têm impacto na sua experiência e que dificilmente volta a ser replicada.

Sobre a equipa:

Anteriormente, produzimos 2 outros projetos académicos, Robert (puzzle e aventura) e Kazoku (exploração e terror). O projeto atual, O Folião tem uma temática cultural, criado por um grupo de jovens portugueses, um de origem torreense. É um projeto acadêmico com o objetivo de promover e divulgar o carnaval em si, bem como a cidade.

O Folião tem um grande impacto dentro da cidade mencionada e fora dela também, pois chama a atenção do público que aprecia cultura portuguesa e europeia, em específico carnavais ou eventos culturais, com uma temática humorística e também uma sátira um assunto atual polémico.