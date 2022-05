Chegou o novo drone DJI Mini 3 Pro! Conheçam as novidades

É verdade que o mundo dos drones perdeu um pouco o interesse que tinha em outros tempos (especialmente ao nível doméstico), no entanto, a indústria deste tipo de equipamentos continua bastante ativa.

Hoje foi revelado o novo drone DJI Mini 3 Pro. Saibam quais as principais melhorias face às versões anteriores.

Drone DJI Mini 3 Pro tem 34 minutos de autonomia

Chegou o tão aguardado drone DJI Mini 3 Pro. De acordo com a DJI, este novo drone tem um design renovado, que garante voos mais aerodinâmicos e é tão poderoso quanto portátil. Pesa cerca de 249 g (tal como o seu antecessor), oferece segurança aprimorada, sensor de 1/1,3 polegadas e tem novas funcionalidades.

Com o DJI Mini 3 Pro maravilhe-se com a verdadeira clareza dos seus vídeos 4K/60fps e fotos de 48MP. O Mini 3 Pro possui, como referido, um sensor CMOS de 1/1,3 polegadas, abertura f/1,7 e imagens HDR. Sim, tudo num Mini drone.

A deteção de obstáculos tridirecional garante um voo seguro enquanto filma. A bateria padrão fornece até 34 minutos de autonomia, energia suficiente para conseguir registar tudo o que precisa.

Há também uma versão que oferece autonomia até 47 minutos de voo. Este novo drone tem também um novo comando designado de DJI RC que possui um ecrã de 5,5".

No que diz respeito aos preços, DJI Mini 3 Pro custa 749 euros na versão sem comando. Com comando RC-N1 o valor sobe para os 839 euros. Se for com o DJI RC o preço vai para os 1.019 euros.