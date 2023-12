DÃª outra vida Ã  sua TV com o sistema de som Ultimea Poseidon D60

Se há coisa em que as TVs deixam a desejar, é na qualidade e capacidade de som. Por essa razão, se quer assistir conteúdos com maior realismo, é imprescindível um sistema de som que, pelo menos, tenha altifalantes satélite e um grave independente. O Ultimea Poseidon D60 é uma excelente opção 360º com Dolby Atmos 5.1, principalmente quando há restrições na passagem de cabos para os altifalantes traseiros. Veja como funciona.

As TVs, por serem equipamentos tipicamente finos e com área interior limitada, carecem de espaço para ressonância sonora, normalmente imprescindíveis para reprodução de sons médios/graves. É aqui que sobressai o papel de um sistema de som, para reforçar (ou substituir na totalidade) o som das TVs.

Muitas pessoas optam por adquirir sistemas com apenas barra de som e um subwoofer, simplesmente porque o espaço não está preparado para a passagem de cabos para altifalantes na traseira (geralmente atrás do sofá), abdicando assim de um sistema de som 5.1. Mas o sistema Ultimea Poseidon D60 vem resolver isso.

Como funciona o sistema sem a passagem de cabos para os altifalantes traseiros?

O Ultimea Poseidon D60 é composto, essencialmente, por 2 módulos: a barra de som frontal, que inclui 3 altifalantes no seu interior (esquerdo, centro e direito) e as ligações à TV; e o subwoofer wireless + 2 altifalantes traseiros, que recebe o áudio sem fios a partir da barra e distribui para os altifalantes cablados.

Dessa forma, apenas é necessária alimentação para o subwoofer, na zona traseira e, assim o sistema surround fica completo sem a necessidade de passagem de cabos. Para o caso do subwoofer, como é um som grave não direcional, dispersa-se uniformemente, não sendo importante a zona onde se encontra.

As características do Ultimea Poseidon D60

O sistema de som Ultimea Poseidon D60 tem a tecnologia Dolby Atmos 5.1, com capacidade para reprodução de um som 3D imersivo a um nível acima do Dolby Digital ou Dolby Audio. Tem, assim, suporte total para descodificação e reprodução da tecnologia Dolby Atmos.

No subwoofer, com um altifalante de 5,25", está incluída tecnologia BassMX, com baixas frequências ricas e possantes, que elevam a experiência em frente ao ecrã. As colunas traseiras, de 2,25", tem um cabo com 6 metros de comprimento para cada, permitindo assim posicionar na sala de acordo com a preferência.

Na barra de som, que inclui 3 altifalantes também de 2,25", estão também incluídas todas as interfaces de ligação: eARC, ótica, Aux, USB e alimentação. Tem tecnologia Bluetooth 5.3, suportando assim as mais recentes funcionalidades deste protocolo. O sistema tem uma resposta em frequência de 40Hz - 18kHz, com nível máximo de pressão sonora de >103dB e relação sinal-ruído de ≥87dB.

Tem ainda um controlo remoto infravermelhos, que além de ajustar o volume permite controlar a entrada de som a usar, controlar o Surround e o BassMX e controlar a reprodução de conteúdos via Bluetooth. A embalagem inclui acessórios para montagem das colunas na parede.

O sistema de som Ultimea Poseidon D60 está disponível por 189,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto NNNUPD60SK. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não sujeita a custos adicionais.

Ultimea Poseidon D60

Pode ainda aproveitar as promoções de Final de Ano da Geekbuying, com grandes descontos e eventos promocionais a decorrer.