Era uma promessa para 2023, mas poderá não acontecer. Aliás, dezembro vai a meio e nem sinal do novo CarPlay. O que terá atrasado a Apple?

CarPlay com "controlo alargado" do habitáculo não apareceu ainda!

O ano está prestes a terminar e a empresa de Cupertino parece que vai falhar na apresentação de uma das suas promessas, possivelmente umas das mais promissoras para a área automóvel. Conforme foi anunciado em 2022, o novo CarPay tinha 2023 como ano de lançamento.

Apesar da Apple ser muito exigente com os prazos definidos, este incumprimento do seu próprio timing não seria o primeiro já que aconteceu recentemente com dois recursos do iOS 17 que só chegarão em 2024.

Durante a apresentação do iOS 16 no ano passado na WWDC 2022, a empresa de Cupertino revelou o que chamou de próxima geração do CarPlay.

Um sistema completamente renovado, com design inovador e funcionalidades avançadas. Falamos do controlo das definições do carro, a temperatura, consumo de combustível, temperatura do motor e muito mais.

Conforme podemos ver em cima, durante a sua apresentação, em que a diretora do departamento de Engenharia para a Experiência em Veículos, Emely Schubert, mostrou um pequeno vídeo onde a empresa anunciava quais os modelos compatíveis com o novo CarPlay até ao final de 2023, algo que ainda não aconteceu. E, ao que tudo indica, não vai acontecer.

Também não sabemos se o novo CarPlay é um sistema já instalado em carros compatíveis que será lançado quando os carros compatíveis forem anunciados, ou qual o papel que o iPhone desempenhará na oferta de novos recursos. O ano está a terminar e só vimos o que a Apple mostrou durante a apresentação do iOS 16 há mais de um ano.