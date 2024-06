Elon Musk vai banir o iPhone se a OpenAI for integrada na IA do iOS 18

Uma das grandes novidade dos novos sistemas operativos da Apple é a IA e a integração que será realizada. Para além desta IA nativa, a Apple resolveu abrir a porta a outros modelos de LLM no iOS 18, começando para já com a OpenAI. Este passo provocou uma reação inesperada de Elon Musk, que promete banir o iPhone das suas empresas se acontecer. Promete mais e que não se ficará por aqui.

Elon Musk vai banir o iPhone

Os rumores que surgiram davam certa a entrada da OpenAI e do ChatGPT no iOS e em outros sistemas operativos da Apple. Esta seria a forma da criadora do iPhone ter acesso a todas estas capacidades e à novas funcionalidades associadsa a esta inteligência artificial-

Como ficou claro no WWDC, a IA vai ter uma presença forte a partir de agora, com muitas novidades a terem sido mostradas. Uma das novidades esperadas foi ainda mostrada e dá também a certeza de que o ChatGPT vai estar presente no iOS 18, vindo da integração prometida com a OpenAI.

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

OpenAI no iOS 18 é a culpada

O que não se esperava era a reação que Elon Musk teve ao saber esta novidade. O dono do X publicou de imediato várias opiniões no X e revelou algo que pode mudar a relação entre estas empresas. Nas suas palavras, caso a integração da OpenAI com o iOS 18 aconteça, o iPhone será banido das empresas de Elon Musk.

O homem forte do X e da Tesla foi mais longe e garantiu também que nesse caso outros dispositivos da Apple vão ter de ser deixado na entrada e colocados numa gaiola de Faraday. A ideia é impedir que a informação seja recolhida por estes equipamentos.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!



Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

IA da Apple não foi referida

Elon Musk ainda publicou uma informação onde colocou em causa algumas das decisões da Apple. Não entende como a empresa não resolveu criar a sua IA própria, dada as suas capacidades. Esta ideia foi rapidamente desconstruida pela comunidade, que revelou que a Apple Inteligence é uma IA própria, criada e mantida pela gigante de Cupertino.

A questão base para estas declarações de Elon Musk é a recolha e o processamento dos dados que supostamente da OpenAI irá fazer. Isso refletiu-se em várias publicações feitas posteriormente, onde tentou demonstrar como a Apple irá fornecer dados à empresa, que depois os irá vender.