Apple quer que se perceba para que serve o Controlo da câmara no iPhone 16

O iPhone 16, em toda a sua gama, trouxe várias novidades ao dispositivo, apesar do aspeto ser praticamente o mesmo. Bom, praticamente porque foi incluindo o botão Controlo da câmara. Este novo botão tem mesmo utilidade? A Apple quer mesmo que tenha e lançou uma mensagem nova.

Controlo da câmara... para que serve?

A fotografia, o fotografar e o gravar vídeo, são ações cada vez mais usadas pelos utilizadores dos smartphones. Atualmente, estas máquinas são mais para captar e gerir imagem, que propriamente para fazer e receber chamadas. Então, as marcas só têm de se adaptar e adaptar a oferta.

O botão Controlo da câmara parece ser a tentativa da Apple de refinar o iPhone para o tornar mais uma câmara fotográfica. Contudo, como o hábito faz o monge, os utilizadores poderão não estar na mesma linha de pensamento.

Como tal, a Apple lançou um novo vídeo promocional para o iPhone 16, destacando a nova funcionalidade: o botão de Controlo da câmara. Enquanto o primeiro anúncio se centrava nas futuras funcionalidades Apple Intelligence, este último vídeo destaca o poder do novo botão.

Tal como foi visto durante a apresentação do iPhone 16, este botão permite o acesso rápido à câmara e suporta gestos para ajustar as definições na aplicação nativa da Apple. Por exemplo, pode ser utilizado para alterar caraterísticas como o zoom ou a profundidade de campo, bastando para tal premi-lo ou arrastá-lo.

Este botão, disponível em todos os modelos do iPhone 16 (incluindo as versões básica e Pro), torna a captação de fotografias mais intuitiva.

Apple apresenta um vídeo explicativo

O vídeo destaca particularmente o facto de o botão Controlo da câmara funcionar de forma ideal no modo paisagem. Embora o botão esteja acessível em qualquer orientação, a Apple parece ter concebido esta funcionalidade para ser utilizada com duas mãos. Sim, nem todos temos mãos de guarda-redes. Como tal, a como a Apple faz questão de mostrar, este botão é para usar o iPhone na horizontal.

Isto pode explicar por que razão alguns utilizadores, habituados a tirar fotografias no modo retrato (a segurar o iPhone na vertical), têm dificuldade em tirar o máximo partido de todas as opções concebidas pelos engenheiros. O mesmo se aplica aos utilizadores esquerdinos, uma vez que o botão está localizado à direita.

Só com o iOS 18.2 o iPhone ficará pronto

Temos visto inúmeros testes ao ecrã, às câmaras, baterias e desempenho ainda com as versões que deram corpo ao lançamento do novo iPhone. Mas ainda não está lançado o sistema operativo que tire total proveito do que foi lançado de hardware. Nem em qualidade, em quantidade. Isso só acontecerá com o iOS 18.2.

Nesta versão a Apple planeia melhorar ainda mais o seu novo smartphone, e principalmente esta funcionalidade que dizem respeito ao novo botão. Em particular, esta atualização permitirá que o botão bloqueie automaticamente a focagem e a exposição com um único toque leve, melhorando a sua usabilidade no modo retrato.

Isto deverá tornar a ferramenta mais versátil e eficaz, independentemente da orientação escolhida pelo utilizador.

Assim, após o botão de ação do ano passado, a Apple adicionou outro botão para todos os fotógrafos, amadores ou profissionais. Mas, desta vez, não é apenas para os modelos Pro.

Claro que com a vinda do Apple Intelligence este botão, assim como o de ação, poderão ganhar mais vida. É mais uma opção para todo o potencial que este iPhone promove. Mas... será que este botão faz assim tanto sentido para estar em todos os modelos?