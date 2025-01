Waze lança uma atualização para o iPhone que todos devem instalar

O Waze é uma das propostas que consegue competir com o Google Maps diretamente. Esta app recebeu agora uma nova atualização, que desta vez é dirigida ao iPhone. A aplicação de navegação da Google corrige algumas instabilidades na ligação aos telemóveis e melhora uma das funções mais utilizadas. Finalmente as rotas definidas são as mais eficientes.

Waze lança atualização importante para iPhone

Os utilizadores queixam-se há meses de falhas na visualização de ícones de viagens planeadas no Waze. A empresa garante que não foi um problema crítico, mas finalmente resolveu-o com a versão 5.3 para iPhones com iOS.

O Waze detetou falhas no seu sistema para traçar as rotas mais rápidas, um erro que terá levado milhares de utilizadores a migrar para o Google Maps. Os condutores afirmam que a aplicação os obriga a fazer desvios estranhos que desperdiçam um tempo significativo.

A aplicação de navegação destaca-se nas notificações de acontecimentos na estrada graças à sua comunidade de utilizadores, mas o algoritmo de desenho de rotas continua a ser um aspecto que pode ser melhorado. O Waze corrigiu os bugs nos iPhones com a versão 5.3.

A situação começava a tornar-se insustentável, com os condutores a afirmarem que o Waze acrescentava minutos e quilómetros desnecessários à sua viagem ao fazer percursos mais longos. Um deles chegou mesmo a criticar que a aplicação o obrigasse a fazer um desvio de duas horas para chegar a um destino localizado a cerca de 30 minutos de distância.

A Google, empresa proprietária do Waze desde 2013, descobriu que existia um problema no seu sistema de definição de rotas. Esta empresa tem tentado resolver este problema há várias semanas e melhorou finalmente o seu algoritmo de criação de rotas.

A versão 5.3 do Waze já foi testada e garantem que volta a recomendar as rotas mais rápidas. Claro que as críticas não tardaram. Alguns afirmam que a Google teria modificado o algoritmo das rotas para que milhares regressassem ao Google Maps. Esta versão está disponível na App Store para todos, mas o Waze alerta que chegará gradualmente a milhões de utilizadores nos próximos dias.