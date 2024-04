iPhone 16 Pro poderá trazer estas quatro novas funcionalidades de câmara

O iPhone 16 Pro, o topo de gama da Apple e certamente um dos telefones mais caros deste ano, irá incrementar a oferta na área de funcionalidades na área da fotografia. Mas o que poderemos esperar de relevante?

Já foram tema os muitos rumores que vão acrescentando funcionalidades novas ao iPhone Pro de 2024. Por exemplo, já foi rumor uma possível alteração no ecrã, trazendo uma nova medida maior, e a introdução de um novo botão físico, eventualmente chamado botão de captura ou de captação.

Esperam-se também várias melhorias visíveis no hardware da câmara do iPhone 16 Pro e do Pro Max.

Alguns novos rumores acrescentam à oferta quatro incrementos que poderemos esperar na câmara do iPhone 16 Pro e Pro Max.

Câmara ultra grande angular atualizada

De acordo com vários indícios e rumores, o iPhone 16 Pro e Pro Max receberão este ano uma câmara Ultra Wide de 48MP atualizada. Isto representará uma melhoria significativa em relação à atual câmara Ultra Wide de 12 MP do iPhone 15 Pro.

A alteração deverá significar que a câmara ultra grande angular do iPhone 16 Pro é muito melhor na maioria das situações de fotografia, mas particularmente em ambientes com pouca luz.

As imagens também oferecem mais pormenores e cores melhoradas, enquanto a maior resolução também oferece maior flexibilidade na edição e pós-processamento.

A câmara ultra wide de 48 MP do iPhone 16 Pro também pode significar grandes melhorias na gravação de vídeo espacial.

Esta funcionalidade depende de uma combinação das lentes principal e ultra grande angular e, com uma nova ultra grande angular de 48 MP, é possível que o iPhone 16 Pro possa gravar vídeo espacial com uma resolução de 4K. Atualmente, o iPhone 15 Pro só consegue gravar vídeo espacial com uma resolução de 1080p.

Zoom ótico alargado para o iPhone 16 Pro

Atualmente, o iPhone 15 Pro Max utiliza um novo design de câmara tetaprisma que desbloqueia capacidades de zoom ótico de 5x e zoom digital de 25x.

Com a linha iPhone 16, no entanto, a Apple irá expandir a câmara tetaprisma melhorada também para o iPhone 16 Pro mais pequeno. Isto significa que o iPhone 16 Pro e Pro Max irão oferecer, pelo menos, zoom ótico de 5x e zoom digital de 25x.

Há uma outra reviravolta que vale a pena ter em conta: um rumor pouco claro sugere que o iPhone 16 Pro Max terá algo chamado "combinação de teleobjetiva ultra-longa de periscópio".

Esta novidade permitiria um zoom ótico superior a 5x, mas, até à data, o rumor não foi corroborado para além desta única fonte do ano passado.

Revestimento antirreflexo

Um problema que todos os utilizadores da câmara do iPhone conhecem bem é o reflexo da lente quando fotografam em ambientes com muita luz. Este problema provoca artefactos inesperados e reflexos internos da lente nas imagens.

Na verdade, é um problema de hardware que afeta a maioria das câmaras no mercado, mas a Apple tem uma solução em preparação para o iPhone 16 Pro.

De acordo com um rumor, a Apple está a testar uma nova tecnologia de revestimento de lente de "deposição de camada atómica" (ou ALD) para o iPhone 16 Pro.

Este revestimento antirreflexo pode ser aplicado às lentes da câmara do iPhone 16 Pro para minimizar os efeitos dos reflexos internos.

Se este rumor se confirmar, isso significa que verá menos artefactos inesperados nas imagens do 16 Pro - especialmente as captadas em situações de luz intensa.

Câmara principal do iPhone 16 Pro melhorada

Por último, o próximo modelo Pro utilizará um novo sensor de câmara principal da Sony com um design otimizado para um melhor desempenho em condições de pouca luz.

A mais recente tecnologia de sensor empilhado da Sony separa os díodos fotográficos e os transístores de píxeis, que normalmente são combinados numa única camada. Isto permite que os próprios díodos fotográficos - a parte que capta efetivamente a luz - sejam significativamente maiores para o mesmo tamanho total de pixel.

A Sony afirma que este sensor capta o dobro da luz em comparação com os sensores das câmaras existentes.

Captar mais luz e remover mais ruído significa melhores fotografias para os utilizadores do iPhone. Uma coisa que não é clara, no entanto, é se este sensor Sony de próxima geração será utilizado nos dois modelos do iPhone 16 Pro.

Pelo menos um rumor no Weibo afirma que apenas o Pro Max utilizará este hardware de sensor de câmara empilhado melhorado.

Em resumo…

Dos vários rumores, alguns, dizem, saídos de intervenientes na linha de fornecedores, a Apple tem como missão refinar, à partida, o que já oferecia e ir um pouco mais além, aproximando-se, nalgumas opções, do que a concorrência tem ou prepara.

Alguns rumores não são de agora, o que poderá indiciar que não tem sido uma prioridade para a Apple.