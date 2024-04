Apple lançou a segunda versão beta do iOS 17.5 para programadores com estas novidades

A Apple está atualmente a testar o iOS 17.5, a quinta grande atualização do sistema operativo iOS 17, lançado em setembro passado. Ontem lançou a segunda versão beta do iOS para programadores, assim como do watchOS 10.5, macOS Sonoma 14,5, com alterações úteis e necessárias. Tal como o iOS 17.4, o iOS 17.5 centra-se principalmente nas alterações regulamentares na União Europeia, mas existem algumas outras funcionalidades dignas de nota.

Este guia agrega tudo o que foi encontrado durante o período de testes da versão beta do iOS 17.5 até à data.

Transferências de aplicações a partir de sites (apenas na UE)

O iOS 17.5 introduz o suporte para a distribuição de aplicações baseadas na Web na União Europeia, permitindo que os programadores disponibilizem as suas aplicações para transferência diretamente nos seus sites. As aplicações podem ser descarregadas a partir de sítios Web na UE a partir da segunda versão beta.

À semelhança das alterações ao iOS 17.4 que adicionaram mercados de aplicações alternativos, esta funcionalidade está limitada ao iPhone e só pode ser utilizada na UE. Os programadores têm de ser membros do Apple Developer Program há dois anos consecutivos ou mais e têm de ter mais de um milhão de primeiras instalações no iOS no ano anterior para poderem disponibilizar uma aplicação para descarregamento.

Todas as aplicações descarregadas de sítios Web para iPhones têm de ser submetidas ao processo de autenticação da Apple e, embora não haja qualquer comissão a pagar à Apple, esta cobra uma taxa de 0,50 euros pela tecnologia de base.

Widget de podcast

O widget Podcasts, que pode ser adicionado ao ecrã inicial ou ao ecrã de bloqueio, apresenta agora um fundo que muda consoante a arte do podcast que está a ser reproduzido.

Gestão de dispositivos móveis

As soluções MDM podem aplicar uma versão beta durante o registo automático de dispositivos. O registo automático de dispositivos foi concebido para simplificar a configuração inicial dos dispositivos.

Apple News+

O Apple News+ inclui um novo jogo de palavras diário chamado Quartiles. O jogo requer que os jogadores combinem peças para formar palavras e ganhar pontos.

O Quartiles está limitado a clientes que tenham uma subscrição paga do Apple News+.

Alterações de código

Existem várias alterações ao código no iOS 17.5, que indicam funcionalidades que poderão surgir mais tarde na versão beta ou quando a atualização for lançada.

Alertas de localizadores de objetos de terceiros

O iOS 17.5 faz referência ao suporte para localizadores de objetos de terceiros, um recurso no qual a Apple tem investido trabalho desde o ano passado.

A Apple e o Google desenvolveram uma solução multiplataforma para alertas de seguimentos indesejados, e parece que o iOS 17.5 permitirá que os utilizadores do iPhone saibam quando um localizador de terceiros está próximo.

Pode desativar este item e impedi-lo de partilhar a sua localização com o proprietário. Para tal, siga as instruções fornecidas num sítio Web pelo fabricante deste item.

Conforme se pode ler em parte do código da atualização.

A Google lançou a sua rede Find My Device baseada no Android no início deste mês.

FaceTime

O FaceTime pode ganhar uma opção "Bloquear todos os participantes" para chamadas FaceTime em grupo, possivelmente para bloquear spam.

Esta funcionalidade ainda não parece estar a funcionar.

Saúde da bateria do iPad

Há referências a um menu de saúde da bateria no iPad, uma funcionalidade que não está atualmente disponível. Esta não é uma opção na versão beta, por enquanto, e pode estar limitada aos novos iPads que, segundo os rumores, a Apple vai apresentar em maio.

O menu de saúde da bateria provavelmente mostrará a capacidade máxima restante e a contagem do ciclo de carga, semelhante ao menu de saúde da bateria no iPhone.

Novo Apple Pencil

Há referências a um Apple Pencil "V4" no código do iOS 17.5, e também há menções a uma funcionalidade "squeeze" que poderá talvez adicionar suporte para completar ações com um aperto no novo Apple Pencil.

Data de lançamento iOS 17.5

É provável que a Apple lance o iOS 17.5 no início de maio. Os novos iPads estão planeados para maio, pelo que a atualização poderá ser lançada na altura em que a Apple lançar os novos modelos de iPad.