Todas as funcionalidades de IA que a Apple irá revelar para iPhone, iPad e Mac na WWDC 2024

Se há uma coisa que vai estar no centro das atenções na WWDC 2024, é a Inteligência Artificial (IA). A Apple vai repetir este termo algumas dezenas de vezes na sua apresentação, o que nos dá uma pista sobre a importância desta tecnologia para o futuro imediato da empresa. Espera-se que tanto o iPhone, como iPad e o Mac estreiem funcionalidades de IA.

De facto, Mark Gurman tem feito questão de iluminar o túnel com uma série de declarações sobre a estratégia da Apple e as inovações baseadas em IA que os utilizadores poderão usufruir nas próximas versões do iOS, iPadOS e MacOS.

De acordo com a fonte, a Apple tenciona abordar as capacidades de IA de uma forma diferente da que a Google, a Meta ou a OpenAI fizeram. Pretende afastar-se das utilizações profissionais e concentrar-se em fornecer ferramentas úteis aos utilizadores, fáceis de utilizar e que alterem substancialmente a experiência quotidiana.

Muitas das novas funcionalidades que Gurman revelou são genéricas e devem estar presentes nos diferentes dispositivos da empresa. Por outras palavras, não é apenas o iPhone que vai tirar partido da IA, mas também as linhas Mac e iPad.

Toda a IA a ser revelada na WWDC 2024

Aqui está uma lista de todas as funcionalidades de IA que a Apple apresentará na WWDC 2024 para os seus diferentes dispositivos e sistemas operativos. Embora algumas possam parecer antigas, se estiverem na lista é porque a empresa lhes vai adicionar inteligência artificial para as melhorar.

Os dispositivos Apple terão a capacidade de transcrever áudios em tempo real.

O editor de fotografias irá utilizar a IA para melhorar o retoque de imagens e poderá implementar algumas funcionalidades como a "borracha mágica" para remover partes ou objetos com apenas alguns cliques.

O Spotlight também irá integrar a IA para tornar as pesquisas mais rápidas e eficientes.

O Safari é outra aplicação que irá integrar esta tecnologia para melhorar as sugestões de pesquisa e navegação.

A aplicação Mail também se tornará mais inteligente, lendo os seus e-mails, compreendendo o seu contexto e oferecendo respostas automáticas.

De facto, a aplicação Mensagens também deverá incluir esta funcionalidade de resposta baseada em IA.

A Siri será uma das estrelas do evento e irá melhorar o seu sistema de conversa graças ao modelo de linguagem da Apple. Não só será mais inteligente, como também oferecerá um discurso mais natural.

O Apple Watch também irá melhorar a sua integração com a Siri, tornando-a numa ferramenta muito mais avançada do que é atualmente.

Os programadores que utilizam o XCode também beneficiarão de uma série de integrações baseadas em IA.

A Apple está a trabalhar numa funcionalidade para criar emojis personalizados para cada ocasião. Ou seja, a IA oferecerá um emoji exclusivo, dependendo do contexto da mensagem recebida. Isto não significa que irá escolher um do catálogo atual, mas que o sistema irá utilizar a IA generativa para criar um completamente novo.

Os resumos serão uma parte importante das inovações de IA da Apple, pelo que serão apresentadas sinopses de artigos da Web, documentos, notícias, notificações perdidas, notas ou mensagens de texto.

No entanto, apesar de já sabermos no que a Apple tem estado a trabalhar, é difícil determinar em que sistemas operativos estas novas funcionalidades serão incluídas. Inicialmente, a grande maioria é compatível com iPhone, iPad e Mac, mas a decisão final sobre que coisas estarão em que dispositivos é incerta.

De acordo com Gurman, a Apple processará grande parte das ações simples nos próprios dispositivos, enquanto os processos que exigem mais poder computacional serão movidos para a nuvem. A nuvem é um centro de dados com chips M2 Ultra onde estas ações importantes serão executadas e transmitidas ao iPhone, iPad e Mac em tempo real. De facto, o iOS 18 e o MacOS 15 incluirão software específico que determinará se a ação deve ser executada na nuvem ou no próprio dispositivo.

