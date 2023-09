Ainda que a Apple ignore os utilizadores Android no campo das mensagens, a Google não perde nenhuma oportunidade para tentar gozar com a Apple. Quer que esta abrace o RCS e assim garantir que todos ficam numa posição de segurança e de qualidade. Seguindo a sua campanha #GetTheMessage, surge agora um novo vídeo, em que a Google volta a gozar com a Apple - tudo por culpa do RCS.

Google mostra iPager, a solução de mensagens

Ao longo dos últimos meses a Google tem tentado mostrar à Apple as vantagens do RCS e como poderia aproveitar ainda mais este protocolo. A resposta tem sido simples e clarifica o que a Apple quer fazer no futuro imediato. Limita-se a ignorar e a continuar a dar o seu serviço aos seus utilizadores.

Ainda assim, a Google lançou agora um vídeo onde apresenta uma novidade (falsa) que representa o que entende ser a Apple e a sua oferta. Apresentou o iPager, que representa as SMS que a Apple insiste em usar para comunicar com o Android.

O vídeo que a Google lançou mostra claramente todas as desvantagens de ainda usar as SMS, como a falta de segurança, os vídeos pixelizados e muito mais. Destaca ainda o RCS como a solução óbvia para ultrapassar estes pontos negativos e dar aos utilizadores a segurança e qualidade nas mensagens recebidas no Android.

RCS é a solução que devia ser usada no iOS

Curiosamente, estes pontos positivos que se destacam são os que a Apple usa para comunicação dentro do seu universo. Infelizmente limita-se apenas à comunicação no iMessage, deixando de fora o Android e os seus utilizadores, com muito menos qualidade ou segurança.

Apple parece insistir em ignorar o Android

Ainda que a Google tenha lançado esta campanha e mostrado as vantagens do RCS, a verdade é que a Apple simplesmente ignora. Ao longo dos anos tem-se focado na sua solução e isolado-se cada vez mais. A campanha #GetTheMessage quer contrariar isso.

Há ligeiras melhorias que foram sendo criadas, mas que seriam provavelmente despercebidas com a simples adoção do RCS. Este é a solução que cada vez mais marcas e sistemas adotam, abandonando as SMS e focando-se em tudo o que estas não oferecem de forma nativa e direta.