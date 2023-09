Operadoras móveis da Finlândia suspendem a venda de telemóveis Xiaomi

Nem tudo são boas notícias no mundo tecnológico e bem sabemos que volta e meia surgem informações que nos mostram os vários conflitos existentes entre empresas e países. Como tal, agora as algumas das principais operadoras móveis da Finlândia suspenderam a venda dos telemóveis da marca chinesa Xiaomi.

Finlândia: operadoras suspendem a venda de smartphones Xiaomi

De acordo com as últimas notícias, a Xiaomi está a enfrentar alguns conflitos na Finlândia, nomeadamente com as operadoras móveis do país que agora suspenderam a venda dos smartphones da empresa chinesa. Em concreto, esta decisão foi tomada pelas três principais operadoras de redes móveis finlandesas, nomeadamente a DNA, Telia e Elisa, esta última parcialmente. E esta situação já começa a ser comparada por muitos ao que aconteceu à Huawei.

Contudo, para já, esta medida está a ser aplicada apenas por estas operadoras e as populares redes de estabelecimentos como a Gigantti e a Verkkokauppa já disseram que não têm motivo para também proibirem a venda dos equipamentos da Xiaomi.

Tudo indica que esta decisão esteja ligada à presença da Xiaomi na Rússia, uma situação que tem levado a algumas consequências depois que o país de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia.

A Ucrânia já apelidou a marca chinesa como sendo um "patrocinador internacional da guerra". Para além disso, no mercado russo, a Xiaomi tem sido uma das maiores beneficiárias durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E enquanto várias empresas não perderam tempo a abandonar o país após o conflito, a Xiaomi aumentou significativamente as vendas no país de Putin, sendo que várias empresas de pesquisa indicam mesmo que a marca se tornou líder de mercado no território russo.

A operadora DNA disse que não estava a vender mais equipamentos Xiaomi e o CEO disse que "a empresa não está satisfeita com a forma como a Xiaomi administrou a situação na Rússia". Já a Telia disse que iria apenas vender os modelos que ainda tem em stock, mas que não vai renovar a colaboração com a empresa chinesa. Segundo Markku Saranpää, Diretor de Negócios de Equipamentos da Telia, "neste momento, descontinuámos a nossa cooperação com a Xiaomi, portanto não ofereceremos novos modelos de dispositivos". Por sua vez, a Elisa vai apenas reduzir, para já, o stock de modelos da Xiaomi que tem à venda.