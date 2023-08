Há seis distritos em alerta vermelho! Veja se o seu está na lista…

O estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por um anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, originando uma circulação de leste, permitindo uma situação meteorológica de tempo quente e seco. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou seis distritos em alerta vermelho. Veja se o seu está na lista.

Desde o dia 5 tem-se registado uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima, salientando-se alguns locais das regiões Centro e Sul, com valores observados superiores a 40°C. Até dia 9 a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40°C na maior parte do território, com exceção da faixa costeira ocidental, voltando-se a atingir valores superiores a 40°C no interior, podendo no dia 7 aproximar-se aos 45°C no vale do Tejo e no Alto Alentejo.

O aviso vermelho para hoje está para os distritos de Lisboa, Setúbal, Castelo Branco, Santarém, Évora e Portalegre, segundo o IPMA.

A partir do dia 8 prevê-se uma rotação do vento para o quadrante sul, e, por conseguinte, uma descida gradual dos valores de temperatura, descida essa que deverá ocorrer na região Sul no dia 8, estendendo-se gradualmente ao restante território nos dias 9 e 10. Esta descida de temperatura deverá ser acompanhada de um aumento de nebulosidade, especialmente na faixa costeira.

Devido a esta situação meteorológica o IPMA emitiu avisos meteorológicos de tempo quente, que poderão ser consultados aqui. Estes avisos serão atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento. Veja também as recomendações da DGS.

O alerta vermelho é referente a uma situação meteorológica de risco extremo. Deve manter-se regularmente ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da ANEPC.