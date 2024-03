Dica: um dos seus AirPods dá mais alto do que o outro? Experimente estas 4 soluções

A sua experiência de audição pode tornar-se bastante irritante quando um dos seus AirPods soa mais alto do que o outro. Existem algumas formas de resolver este problema, como limpar os AirPods, reiniciá-los ou ajustar as suas definições. Portanto, trazemos hoje 4 soluções.

1. Limpar os AirPods

Tal como qualquer outro dispositivo, deve limpar os seus AirPods regularmente. Com o tempo, poderá observar uma acumulação de cera à volta da coluna dos AirPods. Esta acumulação não só tem o potencial de obstruir a saída de som, como também pode diminuir a qualidade geral do áudio.

Para remover com segurança a acumulação de cera, pode utilizar um cotonete para limpar cuidadosamente a proteção da coluna. Lembre-se de remover as pontas de silicone antes de limpar se tiver os AirPods Pro. Se ainda encontrar partículas mais pequenas presas no interior, pode utilizar uma escova macia para remover cuidadosamente os resíduos restantes.

Nota: Tentar remover os resíduos com um objeto duro e afiado, como um palito, pode causar danos permanentes nos AirPods.

2. Ajustar o equilíbrio do áudio

Felizmente, pode ajustar o equilíbrio do volume entre os canais esquerdo e direito seguindo estes passos:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Arraste para baixo e clique em "Acessibilidade".

3. Aqui, clique em "Áudio e visual".

4. Finalmente, ajuste o equilíbrio do volume entre os canais da direita e da esquerda.

Se o deslocar para a esquerda, o AirPod esquerdo fica mais alto e se o deslocar para a direita, o AirPod direito fica mais alto.

3. Desativar o estéreo espacial com seguimento da cabeça

A funcionalidade estéreo espacial inclui um modo dinâmico de seguimento da cabeça que utiliza os sensores dos AirPods para monitorizar o movimento da sua cabeça. Esta opção ajusta automaticamente os canais de áudio direito e esquerdo para melhorar a imersão, assemelhando-se a uma experiência de teatro.

Ocasionalmente, isto pode fazer com que um AirPod soe mais alto do que o outro, especialmente durante as transições de movimento. Pode tentar desativar esta funcionalidade seguindo estes passos:

1. Abra a Central de controlo do iPhone.

2. Mantenha premido o volume.

3. Clique na opção "Converter em estéreo espacial".

4. Aqui, escolha a "Fixo" ou "Desativado", consoante a sua preferência. Lembre-se de que terá de repetir estes passos para todas as aplicações que suportem esta funcionalidade.

4. Repor os AirPods

Se os métodos acima não foram úteis, pode tentar repor as definições de fábrica dos AirPods. Para o fazer:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Vá à secção dos seus AirPods.

3. Arraste para baixo e clique em "Esquecer este dispositivo".

4. Agora, clique em "Esquecer dispositivo".

5. Quando receber um alerta a indicar que os AirPods serão desligados de todos os dispositivos ligados à sua conta iCloud, confirme.

6. Volte a colocar os AirPods na caixa de carregamento e deixe a tampa aberta.

7. Prima e mantenha o botão "Configurar" da caixa durante cerca de 15 segundos. Verá a luz de estado piscar com a cor laranja, seguida de branco, para confirmar que reiniciou os AirPods.

8. Finalmente, volte a ligar os AirPods ao iPhone.

Nenhuma das soluções ajudou? Poderá ser do hardware

Sentir uma saída de áudio desequilibrada ou um AirPod soar mais alto do que o outro pode ser frustrante. No entanto, pode abordar e potencialmente resolver estes problemas com estes passos. Se nenhuma das dicas funcionou a seu favor, é provável que o problema dos AirPods esteja relacionado com o hardware.

Nesses casos, recomendamos que vá a uma Apple Store ou a um fornecedor de serviços autorizado da Apple para obter assistência para os seus AirPods.

