Congresso quer aprovar uma legislação para proibir o TikTok nos EUA?

O TikTok está a tentar que os utilizadores unam forças, na sequência de uma potencial legislação que, conforme crê, poderá proibir a rede social da ByteDance nos Estados Unidos da América (EUA).

O Comité de Energia e Comércio da Câmara dos EUA votou por unanimidade pela aprovação de um projeto de lei que forçaria a ByteDance a afastar-se do TikTok. Enquanto isso, a empresa tentava unir os utilizadores pela sua defesa, com um apelo à ação que inundou alguns escritórios do Congresso com telefonemas.

Na quinta-feira, o TikTok enviou notificações push a alguns dos seus utilizadores, com o objetivo de incentivá-los a ligarem para os seus representantes e pedirem-lhes que votassem contra o projeto.

Intitulada "pare o fim do TikTok", a mensagem avisava os utilizadores de que o Congresso planeava banir totalmente a rede social e pedia que eles falassem, agora, antes que o governo retirasse o direito constitucional de liberdade de expressão a 170 milhões de americanos.

Na mesma mensagem, o TikTok alertava que o fim da rede social "iria prejudicar milhões de negócios, destruir o ganha-pão de incontáveis criadores pelo país e negar uma audiência aos artistas".

Num comunicado, um porta-voz do TikTok confirmou que uma notificação push havia sido enviada a utilizadores com 18 anos ou mais nos EUA.

Mike Gallagher, republicano do Wisconsin, que está entre os autores do projeto de lei bipartidário, revelou que outros membros da Câmara lhe disseram que os seus escritórios foram inundados por chamadas de constituintes a manifestar o seu apoio ao TikTok.

O projeto de lei, chamado Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicações Controladas por Adversários Estrangeiros, permitiria, por meio de entidades como o FBI e outras agências de inteligência, identificar certas aplicações de redes sociais como ameaças à segurança nacional, se estivessem sob o controlo de rivais estrangeiros, como a China, a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte.

Depois de o deputado Jamaal Bowman partilhar uma mensagem a acusar os seus colegas de "tentar banir o TikTok", na quinta-feira, Mike Gallagher respondeu, rejeitando o termo.

O TikTok está a caracterizar isso como uma proibição total, o que é, obviamente, uma mentira descarada. Não é uma proibição. ... Assim que a ByteDance deixar de deter a rede social, o TikTok poderá continuar a sobreviver. As pessoas podem continuar a fazer todos os vídeos de dança idiotas que quiserem na plataforma ou comunicar com os seus amigos, e todas essas coisas.

A nova legislação chega cerca de um ano depois de o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, testemunhar perante o Congresso sobre a aplicação e a relação desta com o Governo chinês. Na altura, o executivo defendeu que os dados dos utilizadores americanos eram mantidos nos EUA, e que o Governo da China não tinha qualquer controlo sobre eles e sobre a aplicação.