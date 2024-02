Funcionalidade aliada à diversão: FIAT revela concepts inspirados no Panda

City Car

Maior do que o atual Panda, uma espécie de "Mega-Panda", o seu design foi inspirado no local de nascimento da marca: o icónico edifício Lingotto em Turim, com a sua famosa pista de testes no telhado.

Os designers da FIAT inspiraram-se em algumas das características especiais do Lingotto ao criarem a nova linguagem de design, incluindo a leveza estrutural, a otimização do espaço e o brilho.

Entretanto, a forma oval da pista "La Pista 500" no tejadilho deixou a sua marca em alguns dos aspetos do interior do novo modelo: desde o painel de instrumentos ao ecrã e aos bancos.

Além disso, a FIAT está a dar uma ênfase especial na utilização de materiais sustentáveis, incluindo plásticos reciclados e tecidos de bambu. A marca pretende eliminar algumas das barreiras a uma mobilidade mais sustentável.

Pick-Up

A Pick-Up é o segundo conceito que aparece no vídeo. A FIAT é líder de mercado na América do Sul e a Pick-Up Strada é o veículo mais vendido no mercado brasileiro. Para o futuro, a FIAT tem a certeza de que este tipo de veículo pode replicar o seu sucesso a nível global, mesmo na Europa.

O novo conceito de Pick-Up da FIAT coloca diversão na funcionalidade e responde à redescoberta global do tempo livre como um valor para as pessoas. Este veículo combina o conceito de uma Pick-Up com a funcionalidade de um VCL e o conforto de um SUV, num tamanho adequado aos ambientes urbanos de todo o mundo.

Fastback

Herdeiro de dois dos maiores sucessos da Marca - o Fiat Fastback no Brasil e o Fiat Tipo no Médio Oriente e África - este Fastback pretende seguir as suas pisadas e afirmar-se a nível global na América Latina, Médio Oriente e África, e mesmo na Europa.

Este concept é construído sobre a mesma plataforma modular, apresentando um toque desportivo e um desempenho aerodinâmico.

SUV

O quarto conceito do vídeo é um SUV familiar espaçoso, uma espécie de "Giga-Panda". Em linha com o papel da FIAT como pioneira da mobilidade acessível, inovadora e sustentável, o veículo é mais uma confirmação da ênfase especial que a marca está a dar às necessidades do transporte familiar.

O conceito de SUV da FIAT vai ao encontro das necessidades dos clientes em termos de segurança, versatilidade e design, trazendo espaço e robustez às famílias de todo o mundo.

Camper

O último conceito apresentado é o derradeiro veículo "do-it-all", uma vez que apresenta o novo estilo dolce vita e reconecta as pessoas umas às outras e à natureza. Este conceito presta homenagem à "Fun-ctionality" do Panda dos anos 80, recordando a versatilidade de um automóvel feito para a cidade com as características de um SUV e a alma de um companheiro de confiança.